Investimentos do Governo de Andradina abrem caminho para cidade voltar a time profissional de futebol

Andradina/Secom/Prefeitura

Foto – futebol – crédito: Secom/Prefeitura

Jamil, o secretário de Esportes, Manoel Messias de Almeida, e o deputado federal Vicente Cândido

Os investimentos promovidos pelo Governo de Andradina nos últimos anos, tanto na infraestrutura da cidade como asfalto, educação, saúde e no esporte com destaque para a reforma do estádio Evandro Brembatti Calvoso, mais conhecido como o Príncipe da Noroeste, além da reestruturação e construção de quadras poliesportivas, campos e demais estruturas que levaram a cidade ser sede dos 61º Jogos Regionais, estão chamando a atenção de investidores da iniciativa privada para a reativação de um time profissional de futebol.

Empresários vêm estudando a possibilidade de reativar um time na cidade para disputa de campeonatos ligados à FPF (Federação Paulista de Futebol) e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Depois de procurado pelo empresário Nei Giron, presidente do Atlético Esportivo Araçatuba, que esteve acompanhado do ex-jogador Basílio, que vem atuando na formação de atletas, o Governo de Andradina representando pelo assessor de assuntos estratégicos e ex-prefeito Jamil Ono, e pelo secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Manoel Messias de Almeida, agendou reunião com o deputado federal Vicente Cândido, que também é diretor de assuntos internacionais da CBF, para ver quais são os procedimentos que o município pode tomar para a cidade voltar a ter um time profissional.

“Nós sabemos que a Prefeitura não pode fazer investimentos em times profissionais, mas nossa cidade oferece um estádio com capacidade pata até 10 mil pessoas e que está todo reformado e dentro das exigências legais para receber jogos oficiais e por isso agendamos esta reunião para saber como acontecem os trâmites da transferência de domicílio de um time de uma cidade para outra e assim poder alimentarmos o sonho de voltar a ter um time com o nome de Andradina nas principais competições do Estado e até do País”, comentou Messias.

Para Jamil o fato da cidade se tornar referência até mesmo no esporte a ponto de ser procurado por empresários do ramo já significa que os investimentos promovidos pelo Governo de Andradina seguiram o caminho certo.

“Andradina sempre foi um celeiro de craques e a volta do futebol profissional é um sonho que estamos buscando realizar, já que contribuiria para o acolhimento dos jovens de diversas escolinhas de nossa cidade”, comentou Jamil.

Na reunião com Vicente Cândido ficou claro que todos os investimentos devem ser da iniciativa privada, mas que existe a real possibilidade de uma associação esportiva mudar de cidade conforme as regras estabelecidas pela FPF, que estará abrindo uma janela para que se faça a transferência. Também foi informado que apenas a documentação é transferida, o que possibilita o time ter o nome de Andradina.

SECOM – Secretaria de Comunicação Social

Juliano Silva – (18) 99710-2111

Fabiano Marinho – (18) 98138-4069

Natália Novaes – (18) 99731-1851

Andréia Silva – (18) 99641-1975