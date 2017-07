Neymar Jr e Gabriel Jesus jogam juntos e veem time romeno ser campeão do maior torneio de futebol amador do mundo

O craque do Barcelona esteve em seu Instituto neste sábado (8) para acompanhar a final mundial do Neymar Jr’s Five

Neymar Jr esteve, na tarde deste sábado (8), em seu Instituto, na Praia Grande (SP), para acompanhar a final mundial da segunda edição do Neymar Jr’s Five, maior campeonato de futebol amador do mundo. Com seus amigos e estrelas como Gabriel Jesus na torcida, o Tao United, da Romênia, consagrou-se campeão mundial do evento.

Durante dois dias de competição, 53 países disputaram jogos das fases de grupo e do mata-mata. Foram os jogadores romenos do Tao United que levaram a melhor, depois de enfrentarem a equipe britânica IFC Fives na final. Em uma disputa acirrada, a decisão ficou empatada no 0x0, levando o jogo para o “Gol de Ouro”, em que apenas um jogador de cada time ficou em campo para tentar marcar o gol da vitória.

“A sensação de vencer e ainda jogar com o Neymar é indescritível. Esse é o único título mundial da Romênia no futebol. É como se a gente tivesse ganhado a Copa do Mundo”, comemorou Dragos Bogdan, capitão do Tao United.

Após a partida decisiva, Neymar Jr entrou em campo para jogar contra os campeões mundiais, liderando um time formado por Gabriel Jesus, campeão Brasileiro pelo Palmeiras e atual jogador do Manchester City, e Djibril Cisse, ex-atacante da Seleção da França, além de seus amigos Gustavo Almeida, João Celso, Gil Cebola e Joclécio dos Santos.

Os romenos chegaram a abrir uma vantagem de um gol, ficando com um placar de 3×2. Com esse resultado, Gabriel Jesus entrou em campo e levou o time de Neymar Jr à vitória. “Eu tive que dar uma apeladinha. Estávamos perdendo, cheguei em um amigo e falei: sai você, entra o Jesus”, brincou o atacante do Barcelona.

“Estou muito feliz de receber a segunda edição do torneio aqui no meu Instituto. São vários atletas de todo o mundo, isso me deixa muito orgulhoso. Já joguei muito futebol de salão, que tem um formato bem parecido: espaço curto, pensamento rápido. Tento levar esse estilo de jogo para o futebol de campo também. Parabéns aos campeões romenos!”, disse Neymar Jr.

“Fiquei muito feliz de ter sido convidado pelo Neymar para jogar neste evento que é tão importante pra ele. O melhor disso é que a gente consegue mostrar para todos esses jogadores que o sonho deles pode se tornar realidade”, disse Gabriel Jesus depois da partida final. “As coisas no Manchester City estão muito bem – me apresento na segunda-feira e quero chegar focado para fazer uma bela temporada. Sinto saudades de jogar no Brasil, mas esse é meu sonho, então tenho que correr atrás”, finalizou.

Esta é a segunda edição do Neymar Jr’s Five, que teve mais de 100 mil jogadores em 488 qualificatórias disputadas ao redor do mundo. Cinquenta e três países se classificaram para a final mundial que aconteceu neste sábado (8) no Instituto Projeto Neymar Jr.

