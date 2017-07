Chape empata com Atlético-PR e amplia jejum de vitórias

Chapecoense e Atlético-PR empataram por 1 a 1 na manhã deste domingo, na Arena Condá, pela décima segunda rodada da Série A. A Chape mantém o jejum e agora está há cinco jogos sem vencer na competição.

A partida começou bem movimentada. Logo no primeiro minuto, o time atleticano achou o gol. Sidcley recebeu lançamento de Jonathan pela esquerda, cortou Seijas para dentro e bateu colocado de perna direita, no canto esquerdo do goleiro. 0x1.

A Chape respondeu com Wellington Paulista e Andrei Girotto, que assustaram a meta. Mas, aos 16, a bola entrou. Lucas Marques ficou com a bola livre de marcação, após escanteio, e chutou com força de fora da área para empatar. 1×1. Com 27, quase a virada. Seijas deu um toque na saída de Weverton e a bola bateu no travessão.

Na segunda etapa, o time catarinense buscou o gol da vitória no início, enquanto a equipe paranaense se fechou e tentou explorar o contra-ataque. Aos 4, Arthur chutou no canto esquerdo e o goleiro rubro-negro se esticou para espalmar.

Com 26, o Furacão desperdiçou grande chance de ganhar. Coutinho avançou em velocidade do meio-campo e chutou rasteiro, mas Jandrei fechou bem o ângulo e defendeu com os pés. No final, aos 46, Lucas Marques bateu cruzado e Weverton salvou com a ponta dos dedos.

Com o empate, a Chapeconese é a décima quarta com, 15 pontos – o Atlético-PR está uma posição acima, com a mesma pontuação. Na próxima rodada, a Chape encara o Sport na quinta-feira, às 21h, na Ilha do Retiro, enquanto o Furacão recebe o Cruzeiro na quarta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 1 ATLÉTICO-PR

Local : Arena Condá, em Chapecó

Data-hora : 9/7/2017 – 11h

Árbitro : Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares : Flavio Gomes Barraca (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)

Público e Renda : 9.689 total / R$ 220.290,00

Cartões amarelos : Victor Ramos (CHA); Paulo André, Lucho González, Jonathan (ATL)

Gols : Sidcley, 1’1°T (0x1), Lucas Marques, 16’1ºT (1×1)

CHAPECOENSE : Jandrei; Apodi (Moisés Ribeiro, 42’2ºT), Grolli, Victor Ramos e Reinaldo; Andrei Girotto, Lucas Mineiro, Lucas Marques (Lourency, 37’2ºT) e Seijas (Luiz Antônio, 19’2ºT); Wellington Paulista e Arthur. Técnico : Vinícius Eutrópio.

ATLÉTICO-PR : Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto (Eduardo Henrique, intervalo), Lucho González (Bruno Guimarães, 31’2ºT) Nikão e Douglas Coutinho (Nicolas, 34’2ºT); Ederson. Técnico : Eduardo Baptista.

SAIBA MAIS Final do vôlei bate público do futebol na Arena da Baixada

UFC 213 coroa novo campeão e tem derrota de Werdum

Jornal: CR7 tem “reunião secreta” com clube francês

Tumultos no Beira-Rio geram punições a organizadas do Inter

Foto: LANCE!

Veja também