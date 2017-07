Vettel admite decepção por deixar escapar vitória, mas festeja 2º lugar em GP

O piloto da Ferrari Sebastian Vettel comemorou o segundo lugar no GP da Áustria de Fórmula 1, neste domingo, no circuito de Spielberg, mas revelou na entrevista coletiva após a prova uma sensação de frustração pela chance desperdiçada de obter um resultado ainda melhor. O alemão ficou a 0s6 do vencedor, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes.

“Nas primeiras voltas da corrida, lutei um pouco para sentir o carro, mas então colocamos os pneus supermacios, o carro ganhou vida e tive realmente uma boa prova. Eu estava chegando aos poucos, ele obviamente lutou. Então, nas últimas voltas, estava chegando perto. Obviamente, eu queria ganhar, mas foi um bom resultado”, analisou o alemão.

Apesar da decepção por deixar escapar a vitória na Áustria, Sebastian Vettel enfatizou o equilíbrio no desempenho entre Ferrari e Mercedes, escuderias que brigam pelos títulos de construtores e pilotos na temporada deste ano.

“Pensando sobre hoje, o ritmo (dos dois carros), mais uma vez, foi parecido. Penso que nós estávamos correndo por décimos (de segundos). Na primeira parte (da prova), Valtteri estava mais rápido, sem dúvida pulou na frente, abrindo uma significante vantagem que o beneficiou mais tarde, obviamente”, finalizou o piloto ferrarista.

Com o principal rival na luta pelo Mundial de Pilotos, Lewis Hamilton, cruzando a linha de chegada apenas em quarto lugar, Sebastian Vettel abriu uma vantagem de 20 pontos sobre o britânico da equipe Mercedes na tabela de classificação (171 a 151). Bottas aparece em terceiro, com 136 pontos, e Daniel Ricciardo (3º no GP da Áustria), é o quarto colocado pela Red Bull, com 107.