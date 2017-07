Campeã olímpica, Thompson vence 100m em Londres; Mo Farah ganha os 3 mil metros

A campeã olímpica Elaine Thompson, da Jamaica, venceu neste domingo a prova dos 100 metros da etapa de Londres da Diamond League, na mesma pista do Estádio Olímpico onde, entre os dias 4 e 13 de agosto, será disputado o Campeonato Mundial de Atletismo. A brasileira Rosângela Santos concorreu com as melhores velocistas do mundo nesta prova e chegou em oitavo lugar.

A jamaicana Elaine Thompson fez o tempo de 10s94 para conquistar a medalha de ouro. A prata ficou com a holandesa Dafne Schippers, com o tempo de 10s97, e o bronze foi para a nigeriana Blessing Okagbare, que obteve a marca de 10s99. A brasileira Rosângela Santos fez o tempo de 11s22.

Entre os homens, o grande destaque deste fim de semana na Diamond League foi a vitória do britânico Mo Farah, de 34 anos, nos 3 mil metros. Ele participou nesta competição inglesa de sua penúltima prova na carreira – ele estará presente ainda no Mundial de Londres, no mês que vem, para fechar a sua gloriosa trajetória nas pistas.

Bicampeão olímpico e mundial nos 5 mil e 10 mil metros, ele marcou neste domingo o tempo de 7min35s15 para levar a medalha de ouro na competição. O segundo lugar ficou com o espanhol Adel Mechaal (7min36s32) e em terceiro chegou o também britânico Andrew Butchart (7min37s56).

“Isto é a minha casa e não há lugar como a sua casa. Aqui é onde a minha vida mudou. Aqui é onde fiz o meu nome. Aqui é onde tudo aconteceu”, declarou o corredor ao comentar a proximidade do fim de sua longa e vitoriosa trajetória no atletismo.