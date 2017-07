Sugestão – Dia Mundial da Saúde Ocular

Prevenção e cuidados são essenciais para manter a visão saudável

São Paulo, 10 de julho de 2017 – Neste Dia Mundial da Saúde Ocular – celebrado em 10 de julho – é fundamental lembrar que os olhos demandam atenção e cuidado para que a visão se mantenha saudável. Algumas doenças oculares, quando não detectadas e tratadas adequadamente, podem evoluir para cegueira. O mesmo vale para quem usa lentes de contato, seja para correção de grau ou apenas para variar a cor da íris: alguns cuidados especiais são importantes para manter a saúde dos olhos.

De acordo com o oftalmologista Dr. Takashi Hida, diretor médico e chefe do Setor de Catarata do Hospital Oftalmológico de Brasília, essa data nos faz um alerta sobre como é imprescindível dar atenção aos olhos e aos sintomas que podem indicar que algo não vai bem com eles. “Muitos casos de cegueira poderiam ser evitados com o diagnóstico e tratamento correto de problemas como catarata e glaucoma, além dos desconfortos causados pela síndrome do olho seco”, ressalta o especialista. “E, mesmo para quem usa lentes de contato, os cuidados específicos fazem toda a diferença para garantir uma visão sempre saudável”, lembra o oftalmologista.

Doenças que podem causar cegueira

A catarata e o glaucoma são algumas das doenças oculares que, quando não tratadas, podem levar o paciente a ficar cego. No entanto, consultar regularmente um oftalmologista e estar atendo aos sintomas pode fazer toda a diferença entre preservar ou não a visão. Mas, em primeiro lugar, é preciso entender o que são esses males que afetam os olhos e quando é hora de buscar ajuda especializada.

Glaucoma – O glaucoma é uma lesão nos olhos relacionada ao aumento da pressão ocular. Há dois tipos de glaucoma, o de ângulo aberto que é gradual, lento e assintomático e responde por 90% dos casos; já o glaucoma de ângulo fechado pode ocasionar dores de cabeça, dor no olho, auréolas de arco íris ao redor das luzes, náusea e vômitos. De acordo com dados da Alcon, 60 milhões de pessoas terão glaucoma de ângulo aberto em 2020.

Catarata – Por ano, surgem 350 mil novos casos de catarata no Brasil, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia.Trata-se de uma doença que vai silenciosamente levando a pessoa a ter algumas distorções visuais e podendo chegar à cegueira. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a catarata é a doença que mais causa cegueira no mundo, responsável por 42% de todos os casos. É uma condição que pode ser tratada ou prevenida através do uso de medicamentos ou alimentos. A única maneira de tratar a catarata é através de uma cirurgia.

Sem lágrimas

Outro problema que pode afetar os olhos e causar bastante desconforto é o olho seco, ou ressecamento ocular, uma condição crônica que afeta milhões de pessoas no Brasil. O olho seco ocorre quando as glândulas responsáveis pela produção das lágrimas estão inflamadas e não conseguem produzir lágrimas suficientes, ou produzem lágrimas de má qualidade. Como resultado, o olho fica seco e irritado.

Algumas causas são agravadas pelo ambiente – como poluição, tabagismo, tempo seco, vento, ar condicionado etc. –, enquanto outras estão relacionadas a mudanças no sistema nervoso, hormonal e/ou imune de um indivíduo. Hábitos da vida moderna, como o uso de tablets, computadores e smartphones também diminuem a frequência do piscar, podendo provocar o ressecamento dos olhos.

Lentes em dia

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), quase a metade, ou seja 43%, dos casos de deficiência visual são causados por erros de refração não corrigidos. Muitas pessoas que precisam desse tipo de correção podem se beneficiar do uso de lentes de contato, desde que sigam alguns cuidados básicos indispensáveis:

· Respeitar o prazo indicado para uso das lentes

· Higienizar as lentes corretamente

· Utilizar soluções específicas para higienizar e guardar as lentes

· Trocar o estojo das lentes com frequência

· Sempre consultar um oftalmologista antes de iniciar o uso das lentes de contato

