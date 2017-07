Índice ABCR aumenta 0,3% no primeiro semestre de 2017

Na comparação junho/2017 sobre maio/2017, o índice total aumentou 1,5%, considerando ajustes sazonais

São Paulo, 10 de julho de 2017 – O Índice ABCR registrou crescimento de 0,3% nos seis primeiros meses de 2017, na comparação com o mesmo período do ano passado. O índice que mede o fluxo de veículos nas estradas concedidas à iniciativa privada é produzido pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR, em conjunto com a Tendências Consultoria Integrada. Nessa mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves cresceu 1,1%, enquanto o movimento de veículos pesados caiu 2,1%.

“Os resultados positivos do índice convergem com a melhora do ambiente macroeconômico, com destaque para a continuidade do processo de afrouxamento monetário, a inflação acomodada em menores patamares e a trajetória de reação dos rendimentos”, afirma Alessandra Ribeiro, diretora da Tendências Consultoria. “A dinâmica de melhora deve seguir no próximo semestre, embora em ritmo gradual e sujeita a oscilações, principalmente diante da instabilidade política que eleva os riscos à recuperação da atividade econômica”, completa.

No mês de junho, o fluxo de veículos nas rodovias concedidas registrou crescimento de 1,5%, na comparação com maio, conforme dados dessazonalizados. Na mesma base comparativa, o fluxo de veículos leves aumentou 1,5%. Por sua vez, o movimento de veículos pesados declinou 0,7%.

Ao comparar junho/2017 sobre junho/2016, o índice total cresceu em 5,1%. O fluxo de veículos leves aumentou 7,1%, enquanto o fluxo de pesados registrou queda de 0,8%.

Nos últimos doze meses, o fluxo total de veículos acumulou queda de 1,9%. Nessa mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves e pesados caiu 1,0% e 4,7%, respectivamente.

Índice ABCR Brasil Período LEVES PESADOS TOTAL Junho/17 sobre Junho/16 7,1% -0,8% 5,1% Junho/17 sobre Maio/17 c/ ajuste sazonal 1,5% -0,7% 1,5% Últimos doze meses -1,0% -4,7% -1,9% Acumulado no ano (Jan-Jun/17 sobre Jan-Jun/16) 1,1% -2,1% 0,3%

Fonte: ABCR e Tendências & MSL Group Com.,