Valesca Popozuda regrava sucesso Beijinho no Ombro e muda letra para falar sobre colaboração feminina

Convidada por Seda, cantora dá voz à iniciativa #JuntasArrasamos, que contempla um conjunto de ações da marca a favor da sororidade.

Chega de “beijinho no ombro para as inimigas”, a partir de agora, o beijinho no ombro vai para a competição. Declarada feminista assumida, a funkeira Valesca Popozuda aceitou o convite de Seda, marca líder no segmento de cabelos, e regravou seu maior hit, deixando de lado a letra que incitava a rivalidade, para falar sobre colaboração feminina.

“ Competição não está com nada, a rivalidade é só mais um obstáculo que nós mulheres enfrentamos. É importante falar mais sobre sororidade, e incentivar a união entre as mulheres! Eu mesma percebi que a gente tem muito mais a ganhar colaborando umas com as outras, do que competindo. E foi isso que me motivou a fazer essa nova versão do Beijinho no Ombro a convite de Seda. Estou muito feliz em ser a voz que levará essa mensagem por todo o país”, comenta Valesca.

Segundo Diego Guareschi, gerente de marketing de Seda, “Beijinho no ombro foi um verdadeiro sucesso e se tornou um hino da rivalidade entre as mulheres. A marca quer fomentar a sororidade e isso nos motivou a convidá-la para repensar sua música e, por meio dela, disseminar a causa”.

A nova versão da música, lançada na última sexta-feira (07/07), no show da cantora, no Barra Music (RJ), é parte da iniciativa da marca #JuntasArrasamos que ainda conta com diversas ações para promover e incentivar atitudes de colaboração e empatia entre as mulheres.

Há pouco menos de um mês, Seda lançou um manifesto em suas redes sociais, no qual firma um compromisso com a causa, propondo olhar para suas campanhas e abordar um discurso mais colaborativo.

Além do textão, a campanha ainda conta com a plataforma digital Plano de Menina #JuntasArrasamos, cocriada em parceria com a jornalista e empreendedora social Viviane Duarte, que tem o objetivo de proporcionar novos estímulos para meninas de comunidades, incentivando-as a buscarem um futuro melhor e fomentando o empoderamento através da colaboração entre as mulheres.

“Eu quero ver esse sentimento de colaboração bombando entre as mulheres. Acredito muito no Plano de Menina #Juntas Arrasamos de Seda. Com certeza essa iniciativa ajudará muito as meninas de comunidades a progredirem e transformarem suas vidas. ”, finaliza Valesca.

