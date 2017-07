Crianças visitam ateliê do artista plástico Berbela

O projeto Educando para um Mundo Melhor coordenado pelo Rabino Yacov Gerenstadt, tem como meta contribuir para a educação social e cultural das crianças de Paraisópolis

O artista plástico, Berbela, autor de obras que ilustraram a abertura da novela da Rede Globo “I love Paraisópolis”, recebeu em sua oficina crianças de 7 a 13 anos de idade. O escultor apresentou seu espaço, localizado no bairro de Paraisópolis, para os pequenos do projeto Educando para um Mundo Melhor, do Movimento Bnei Noach Brasil.

A ação trata de diversidades, como os diferentes estilos de artes, materiais utilizados e técnicas de produção. O conhecimento e a prática de expressões artísticas desempenham um papel transformador. Contribuem para a educação cultural, mas também são ferramentas para a formação emocional e comportamental das crianças.

O objetivo do artista não é só criar. Ele quer um espaço para poder ensinar crianças e adultos, e diz sentir-se emocionado só em pensar nisso, dizendo que seu sonho estará sendo realizado. “Uma oficina aqui para eu poder ensinar essas crianças seria uma oportunidade para elas, porque eu mesmo nunca estudei. Apesar de eu não saber ler e não ter estudado, têm muitos que sabem ler, mas não sabem fazer a metade do que eu faço, e eu teria a maior felicidade do mundo em ensinar”, diz ele.

O professor Iuri Steinebrg, a auxiliar de sala Aline Dias e a supervisora Cleide Bascelar, coordenaram a visita. De acordo com Rabino Yacov, com o projeto as crianças se tornam mais autônomas, utilizam métodos diferentes e se sentem mais seguras ao se expressar.

O professor Iuri Steinberg relata que os pequenos se encantaram com as esculturas, principalmente os mais novos. O artista diz que a inspiração vem de repente, ele olha para o espaço onde está e simplesmente cria algo.

Agora as crianças vão produzir obras com material reciclável tendo como inspiração as obras de Berbela. O movimento Bnei Noach já vem abordando o tema Sustentabilidade Ambiental, assunto totalmente ligado à reciclagem.

O movimento Bnei Noach foi trazido ao Brasil em 2012 e está presente em países como Filipinas, Japão, Coréia do Sul, Estados Unidos, França, Rússia, Alemanha, Argentina e muitos outros promovendo ações socioculturais, ambientais e mercadológicos.

