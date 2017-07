SEJUVEL oferece cursos gratuitos a Educadores Físicos e acadêmicos

Aulas práticas e teóricas são frutos de parceria com a FUNDESPORTE – MS.

Será realizado pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (SEJUVEL) nos próximos dias 21, 22 e 23 de julho, no Crase Coração de Mãe, uma série de palestras voltadas para educadores físicos e acadêmicos do curso.

A programação é fruto de uma parceria com a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE), que oferecerá o palestrante Dr. Paulo M. Nuñes para compartilhar seu conhecimento com os participantes.

As aulas teóricas e práticas serão oferecidas aos atuais e futuros profissionais de educação física de forma gratuita. O objetivo, segundo o secretário da SEJUVEL, é contribuir com a qualidade do ensino nas salas de aula. “Estamos buscando proporcionar capacitações aos educadores físicos, visando potencializar sua formação. O governo do estado criou a lei ‘Bolsa-técnico’, pioneira no Brasil, que valoriza o trabalho dos técnicos também, por isso que devemos fomentar ações de formação aos amantes do esporte: os educadores físicos”, explicou Leandro Dias.

PROGRAMAÇÃO

21/07 – Título: O Treinamento e a Criança: (Docente: Prof. Me Paulo Ricardo M. Nuñes) Horário 18h00 às 22h00

22/07 – Título: A Escola O Ponto De Partida/Proposta De Um Sistema Extracurricular De Formação E Treinamento Esportivo Escolar: (Docente: Prof. Me Paulo Ricardo M. Nuñes) Horários 07h30 às 12h00

22/07 – Título: Aula Prática: Estratégias Práticas de Ensino -Aprendizagem -Treinamento dos Esportes no Espaço Escolar (Docente: Prof. Me Paulo Ricardo M. Nuñes) Horário 14h00 às 18h00.

23/07 – Título: Metodologias de Treinamentos Esportivos Escolar (Docente: Prof. Me Paulo Ricardo M. Nuñes) Horário 7h00 às 12h00.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever, os interessados deverão encaminhar a ficha de inscrição à SEJUVEL, Av. Aldair Rosa de Oliveira, 583, Bairro Interlagos. A Secretaria informa que os inscritos que não comparecerem sem justificativa prévia poderão ser suspensos da participação em novos cursos promovidos pela mesma.

