Festival Fartura – Comidas do Brasil desembarca em São Paulo com receitas e ingredientes de todos os estados do Brasil

Evento acontece nos dias 15 e 16 de julho no Jockey Club; público poderá conhecer mais de 80 atrações gastronômicas e mais de 25 atrações culturais

Pela segunda vez na capital paulista, o Festival Fartura – Comidas do Brasil será realizado em 2017 nos dias 15 e 16 de julho, no Jockey Club de São Paulo. O evento reunirá atrações que foram pesquisadas durante a Expedição Fartura – Comidas do Brasil, e faz parte da plataforma Fartura – Comidas do Brasil, que já percorreu todo o território nacional em busca de personagens e ingredientes que enriquecem a diversa gastronomia brasileira.

O Festival Fartura – Comidas do Brasil é um programa completo para quem gosta de cozinhar e procura cultura e diversão. São sete espaços gastronômicos, onde o público poderá conhecer, experimentar e aprender receitas elaboradas por chefs e cozinheiros dos quatro cantos do país. Neste ano, nomes como Benny Novak (Ici Bistrô, SP, Leo Paixão (Glouton, MG), Onildo Rocha (Cozinha Roccia, PB), Felipe Schaedler (Banzeiro, AM), José Barattino (Eataly Brasil, SP), Checho Gonzales (Comedoria Gonzales, SP), Edinho Engel (Amado, BA) marcam presença nas mais de 80 atrações gastronômicas no único festival que conta com representantes de todos os estados brasileiros.

O evento também oferece palcos para atrações artísticas, com shows como os de Mariana Aydar, Marina de la Riva, Mark Lambert e Quinteto Radio Swing, Dante e Ná Ozzetti, Charlie e os Marretas e Bluebell. No palco cênico, peças teatrais e pequenas atrações, principalmente voltadas para o público infantil, como os espetáculos O Trogolodita, do grupo paulistano Parlapatões, e Círculo das Baleias, dos PiA FraUs.

O valor dos pratos à venda no Festival vai variar entre R$ 8 e R$ 30. O modo de preparo de alguns deles será disponibilizado em folhetos, que serão distribuídos para aqueles que visitarem os estandes. Além dessas receitas, o público tem acesso a outras também catalogadas em vídeo, áudio, fotos e histórias no novo Portal Fartura – Comidas do Brasil, que entrou no ar em junho.

Os valores dos ingressos para o Festival Fartura – Comidas do Brasil São Paulo vão de R$ 10 (meia entrada) a R$ 20 e podem ser adquiridos antecipadamente através do site Ticket360.

Serviço Festival Fartura – Comidas do Brasil – São Paulo Dias 15 e 16 de julho – Jockey Club de São Paulo – Portão 1 Sábado – 12h às 22h | Domingo – 12h às 20h R$ 20 – R$ 10 a meia entrada para cada dia de evento Ingressos – Ticket360.

Fonte: TAO Publica Relations