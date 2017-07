André Bittencourt apresenta balanço de 6 meses de mandato em Três Lagoas

André Bittencourt apresentou 68 indicações, 11 requerimentos, 1 moção de pesa, 1 moção de repúdio , 2 moções de congratulações e 28 propostas de Projetos de Leis

André Bittencourt (PSDB) apresenta para a população o balanço dos seis meses do seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Uma das primeiras iniciativas foi lançar projeto em prol da coletividade. Preocupado com a interação do trabalho do legislativo com a população, uma vez que nem todos participam das sessões plenárias, o vereador André Bittencourt lançou o projeto ‘Pensando Três Lagoas’ com o objetivo de ouvir os moradores de uma determinada região e levar solicitações coletivas ao conhecimento do prefeito Ângelo Guerreiro para juntos somar forças em detrimento de melhorias.

Os primeiros bairros a receberem a edição do projeto foram Paranapungá, Acácia, Oiti, Atenas, Nova Americana e região. O parlamentar esteve nas ruas destes bairros, conheceu de perto os problemas e necessidades apontados pelos moradores. Também visitou familiares em suas residências e associações. Muitas reivindicações e solicitações foram resolvidas através do projeto juntamente com apoio e empenho da Prefeitura Municipal e suas secretarias: limpeza e manutenção da praça do Jardim Acácia, roçada e manutenção da rua Jari Mercante, tapa buraco em diversas ruas do bairro Paranapungá, bebedouro para Centro de Educação Infantil Diva Garcia e reposição da iluminação em 150 postes de energia desta região.

No período de seis meses André Bittencourt apresentou no plenário da Câmara 68 indicações, 11 requerimentos, 1 moção de pesar, 1 moção de repúdio , 2 moções de congratulações e 28 propostas de Projetos de Leis. Algumas indicações e moções foram coletivas, ou seja, assinadas por outros vereadores.

Das indicações feitas pelo vereador, muitas foram atendidas pelo executivo. Uma em destaque é a faixa elevada e sinalização em frente à Escola Estadual Jomap, atendida pela Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. Professores, pais e alunos solicitaram ao vereador que se empenhou até o atendimento. Implantação de faixa elevada em frente à rodoviária também foi indicação do vereador André. As indicações estão concentradas nas áreas da educação, obras, trânsito, infraestrutura e saúde.

Quanto aos projetos de leis apresentados, três foram aprovados. Outros estão em aguardo nas comissões permanentes.

As Leis aprovadas foram:

– Lei 003 de 17 de fevereiro de 2017 que institui a Semana de Adoção de Animais;

-Lei 003 de 17 de abril de 2017 que institui no âmbito municipal honraria a policiais civis, militares e bombeiros destaque do ano.

– Lei 030 de 20 de abril de 2017 que torna de utilidade pública a Associação de Escola de Futebol Marrom, beneficiando crianças, adolescentes e toda a família.

O vereador André Bittencourt , juntamente com outros vereadores, também apoia questões das mudanças no estacionamento rotativo da zona azul, asfalto na rua do Instituto Federal de Três Lagoas e questões referentes da Sanesul e Elektro em prol da população. ” Meu mandato ainda é curto, tenho ciência, mas são seis meses de muito trabalho em prol de população. Não é fácil, são muitos caminhos a percorrer, mas com esforço e dedicação sei que posso desenvolver meu trabalho pela cidade com muita dignidade”, conclui vereador André Bittencourt.

####Resumo das ações do vereador André Bittencourt (PSDB)

