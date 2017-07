Consumir o tipo de gordura certa pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares em até 30%

Estudos comprovam que consumo moderado de gorduras insaturadas tem papel importante na prevenção de doenças do coração

São Paulo, julho de 2017 – Consumo de gordura é sempre um tema que gera dúvidas, uma vez que muito se relaciona o seu consumo com obesidade e doenças crônicas. Por conta disso, é sempre importante reforçar as funções que a gordura tem no organismo e quais são os tipos que contribuem para a manutenção da saúde cardiovascular e redução do risco de doenças do coração.

Um artigo recentemente divulgado pelo Board da American Heart Association – uma das associações de maior renome na área – trouxe alguns resultados importantes sobre a relação entre as gorduras na dieta e as doenças cardiovasculares.

De acordo com estudos randomizados e controlados que foram analisados pela associação médica, fazer a substituição de gorduras saturadas por insaturadas diminui o LDL-colesterol, popularmente conhecido como colesterol ruim. Portanto, a moderação no consumo de gorduras saturadas, presentes na manteiga, creme de leite e carnes gordurosas, reduz em até 30% o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Os resultados destas pesquisas representam uma ótima notícia para a população, já que as doenças cardiovasculares causam mais de 17 milhões de mortes por ano em todo o mundo.

A nutricionista Marcia Gowdak, diretora científica do Departamento de Nutrição da SOCESP, explica que “As gorduras insaturadas contêm nutrientes essenciais não fabricados pelo nosso organismo, como os ômegas 3 e 6. A alimentação, portanto, é a única forma de consumi-los”.

Como conseguir aderir a estes hábitos na prática? Uma das dicas é substituir a manteiga, rica em gorduras saturadas, pelo creme vegetal, que contém ômegas 3 e 6. Outro ponto importante é dar preferência ao consumo de leite, iogurtes desnatados e queijos com baixo teor de gordura, como cottage ou ricota. Na escolha das carnes, preferir as que sejam mais magras e tenham menos gorduras aparentes, além de incluir peixes como salmão e atum, pelo menos duas vezes por semana.

Vale ressaltar que consultas regulares ao médico são essenciais para avaliar fatores de risco ao coração, tais como, níveis de colesterol, pressão arterial e avaliação física. Além disso, a adoção de hábitos simples e fáceis de serem aplicados no dia a dia, como as dicas alimentares apresentadas, podem prevenir a doença cardiovascular que representa atualmente a maior causa de mortes no Brasil e no mundo.

Sobre Becel

Presente no Brasil desde 1973, a marca apresenta opções de produtos para pessoas que buscam qualidade de vida, fazendo da alimentação uma grande aliada do coração. Dentro de seu portfólio estão os cremes vegetais Becel Original com e sem sal e Becel sabor Manteiga, ambos contêm óleos vegetais e vitaminas A, D e E. A segunda versão ainda conta com um sabor mais semelhante à manteiga. Outra variante, presente no portfólio da marca é o creme vegetal Becel Pro-Activ, que possui fitoesteróis – compostos presentes em alimentos de origem vegetal, que atuam auxiliando na redução de absorção do colesterol quando associados a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Para obter o benefício, a quantidade diária recomendada é de 20g (duas colheres de sopa) de Becel Pro-Activ, representando um consumo diário de 1,6g de fitoesteróis.



