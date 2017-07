NZN divulga aplicativos mais baixados de junho

São Paulo, julho de 2017 – A NZN, um dos principais players em soluções para publicidade e comunicação do mercado, acaba de divulgar a lista com os apps mais baixados de junho. O levantamento foi feito com base nos downloads realizados pelo Baixaki, plataforma da NZN voltada para download de softwares e jogos, entre os dias 01 e 30 de junho.

“No ranking de junho podemos perceber a presença de aplicativos voltados para facilitar a vida dos usuários em diversas áreas, como o app Beelinguapp, importante ferramenta para aprender outro idioma, Consulta Remédios, indicado para quem deseja buscar os melhores preços em medicamentos e Shabaam, app para quem gosta de animar as conversas com GIFs diferentes e divertidos. Além disso o leitor também terá 3 boas surpresas no Top 3!”, explica Fernando D’Aquino, especialista do Baixaki.

Confira a lista completa!

10º lugar: Degoo – Downloads no mês: 746

O app Degoo faz três cópias de cada arquivo para assegurar que eles realmente estarão disponíveis em quando forem acessados e todo o conteúdo é criptografado em um nível militar, segundo os desenvolvedores. Um recurso automático detecta quando você tira fotos e já atualiza nos documentos. A conta paga oferece mais alguns recursos, como a otimização de imagens, e até 2TB de memória.



9º lugar: Beelinguapp – Downloads no mês: 872

Com o subtítulo “Aprenda línguas com Audiobooks”, a proposta do aplicativo Beelinguapp é fazer o usuário se familiarizar com um novo idioma ao práticá-lo. Via leitura de textos, materiais no formato de livros falados e imagens, o estudante é convidado a ler diversos tipos de textos do idioma que esteja aprendendo utilizando a língua-mãe como base.

8º lugar: eReader Prestigio – Downloads no mês: 914

O eReader Prestigio é uma plataforma para descoberta, registro e leitura de publicações digitais. Com ele, o usuário pode baixar livros nas extensões epub, epub3, fb2, fb2.zip, mobi, pdf, html, doc, rtf, txt e Adobe DRM. O app fornece acesso a mais de 1 milhão de títulos, com mais de 48 mil ofertas gratuitas.

7º lugar: Consulta Remédios – Downloads no mês: 919

O Consulta Remédios ajuda na procura dos melhores preços de medicamentos dentre as principais drogarias do país. O app traz dados sobre preços e informações dos medicamentos, princípios ativos e itens de perfumaria. São mais de 45 mil produtos cadastrados e a pesquisa pode ser feita também a partir da leitura de códigos de barra, com o uso da câmera do celular ou do tablet.

6º lugar: WeDo – Downloads no mês: 924

WeDo é um aplicativo de lembretes de atividades diárias, com direito a notificações, alarmes e organização completa em listas de acordo com interesses ou assuntos em comum. Ao iniciar o aplicativo, o usuário faz um rápido cadastro e já começa na tela principal. Ela vai exibir, na parte superior do visor, ícones circulares para representar os seus grupos.

5º lugar: Shabaam – Downloads no mês: 1.115

Shabaam é uma ferramenta divertida para quem adora animar as conversas e publicações com GIFs animados. Nela, o usuário vai conseguir não apenas encontrar diversos GIFs como dublá-los da maneira que quiser e enviá-los na forma de um pequeno vídeo em looping.

4º lugar: Firefox Focus – Downloads no mês: 1.408

O novo browser promete bloqueio automático do rastreamento online durante o uso e, para remover as páginas visitadas e os cookies, basta tocar no ícone da lixeira ou nas notificações. Ao defini-lo como padrão, a conexão web já entra automaticamente no privativo em outros dispositivos Android. O software traz também o recurso para quando o site “quebra” devido às restrições, é só desativar as funcionalidades no menu de ferramentas para voltar “ao normal”.

3º lugar: Crunch Gallery – Downloads no mês: 1.462

Crunch Gallery é uma ferramenta capaz de diminuir o tamanho que as fotos e vídeos ocupam no smartphone, sendo possível economizar espaço de armazenamento no dispositivo. Primeiramente, após instalar e abrir o aplicativo, ele vai sugerir que seja feito um backup do conteúdo, visto que uma vez que o processo de diminuição das imagens e vídeos é feito, você não pode voltar atrás. Após ter salvado tudo aquilo que não pode ser alterado, basta seguir as instruções do app.

2º lugar: ES Disk Analyzer – Downloads no mês: 1.538

O ES Disk Analyzer – Storage Space é uma central de recursos para gerenciamento e otimização de espaço em celulares e tablets. Com ele é possível comprimir imagens e limpar arquivos dispensáveis e redundantes, entre outras funções. Além dos recursos citados, o usuário pode manusear os novos arquivos, que ficam visíveis de forma destacada durante 7 dias; identificar com mais facilidade o conteúdo que ocupa muito espaço, monitorar todas as partições do dispositivo e reduzir o uso da bateria desligando as aplicações que estão consumindo muita memória. Todas as funcionalidades estão disponíveis para o controle do armazenamento interno e externo, incluindo cartões SD e outros gadgets de expansão conectados ao aparelho.

1º lugar: Adobe Scan – Downloads no mês: 2.407

Adobe Scan é uma ferramenta important para quem trabalha com inúmeros arquivos físicos, e deseja tê-los disponível nos arquivos móveis. Com ele, o usuário tem a possibilidade de transformar a câmera do celular em scanner para digitalizar documentos em arquivos PDF. Assim como vários aplicativos de conversão, o Adobe Scan também conta com um poderoso reconhecedor de textos, que transforma cada letra presente no arquivo capturado em caracteres. Estes, por sua vez, podem ser livremente realçados, copiados e até mesmo editados pelo Adobe Acrobat Reader.

Sobre Fernando D’Aquino

Gestor da Informação formado pela Universidade Federal do Paraná, Fernando D’Aquino é redator especializado em tecnologia, softwares e jogos na NZN, tendo atuado nos sites TecMundo, Baixaki e TecMundo Games. Atualmente, D’Aquino é Editor de Conteúdo e Product Owner do site Baixaki, maior plataforma brasileira para download de softwares e jogos.

Sobre a NZN

A NZN é uma das principais plataformas para soluções em publicidade e comunicação. Atuando em 5 frentes independentes (NZN Brand Studio, NZN Intelligence, NZN Social, NZN Media e NZN Content), a empresa tem como objetivo se tornar a principal parceira das agências e marcas, ao entregar serviços exclusivos, e que ajudam no planejamento e execução das campanhas e projetos. Além disso, somos responsáveis por sites como o TecMundo, TecMundo Games, Baixaki, Mega Curioso, Minha Série e Click Jogos.

MAIS INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA

NR-7 Comunicação

www.nr-7comunicacao.com.br / www.twitter.com/NR7com

Gefferson Eusébio (gefferson@nr-7comunicacao.com.br)

Julyana Castro (julyana.castro@nr-7comunicacao.com.br)

Gisele Simões (gisele@nr-7comunicacao.com.br)

Tel: (11) 2344-9100