Casa Sustentável criada por Mariana Crego para a CASACOR está à venda

Projeto residencial premiado pode ser desmontado e levado para outro terreno e manter o mesmo padrão estético e de aproveitamento de recursos naturais A ‘Casa Sustentável’, ambiente de 63m², destaque da 31ª edição da CASACOR São Paulo, projeto da arquiteta Mariana Crego, está à venda a partir de R$350.000,00. De estrutura pré-fabricada, o projeto pode ser adaptado e ampliado para outros tamanhos e finalidades conforme exigências do cliente. As premissas básicas para construir uma casa sustentável são: canteiro de obras de baixo impacto ambiental, ecoeficiência, e principalmente o bem estar do morador. Depois do projeto pronto, ele pode ser construído em até 20 dias. O projeto atende todas as 14 categorias da certificação AQUA-HQE, selo de sustentabilidade emitido pela Fundação Vanzolini, primeira e principal certificadora da construção civil no Brasil, e Cerway, organismo certificador francês, com consultoria da Inovatech. “Fomos analisados desde a fase de obra, projeto da construção e projeto de interiores. A construção como um todo foi certificada.”afirma Mariana. Na construção da casa, os principais destaques ficam por conta do sistema construtivo de madeira de reflorestamento e de proteção solar das fachadas, feita pelos muxarabis, beirais e vegetação, além do sistema de reaproveitamento de água de chuva. A utilização de placas fotovoltaicas captam a energia solar e abastece a rede elétrica, permitindo carregar a bateria do carro na garagem. A arquiteta utiliza película solar, horta de plantas nativas e não alergênicas e ventilação cruzada. Esta é realizada por meio de frestas que mantém a temperatura amena e evita o uso de ar-condicionado. A casa dispõe ainda de caixilharia de PVC para melhor isolamento acústico, vidros refletivos para evitar entrada de calor e piso drenante que permite direcionar a água da chuva para o lençol freático. Os pisos, lâmpadas de Led e eletrodomésticos certificados, assim como o mobiliário, pesquisado de acordo com a procedência, completam os materiais utilizados. Segue link com as fotos em alta da Casa Sustentável: we.tl/Y5r9OmOOUV Sobre Mariana Crego Formada pela FAAP em arquitetura e Urbanismo e pós graduada na Escola da Cidade, Mariana trabalhou no escritório Adrian Smith + Gordon Gill em Chicago. Participou do projeto ‘Astana Expo City 2017’ e cursou arte e arquitetura na FUA – Florence University of the Arts, em Florença. Já contabiliza em seu portfólio projetos residenciais, corporativos e predial. Em 2015 a profissional, nascida em Santos, abriu seu escritório em São Paulo. Mariana é a terceira no mundo, e a primeira profissional no Brasil, a receber os atestados piloto do processo AQUA-HQE Projetos de Interiores, que promove práticas sustentáveis na construção.