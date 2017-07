POPULAÇÃO CARENTE DE BRASILÂNDIA RECEBE BENEFÍCIO

Os beneficiários do ‘Protege Brasilândia’, programa do governo municipal cujo objetivo é propor ações de repassar todo mês um auxílio emergencial de renda financeira ou alimentícia às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, receberam, na manhã desta segunda-feira (10) o auxílio em dia, conforme determina o calendário proposto pela Prefeitura de Brasilândia.

A entrega aconteceu na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e contou com a presença do prefeito Dr. Antonio.

O Programa Protege Brasilândia é destinado em especial às famílias carentes, idosos, pessoas com deficiência, defesa da criança e do adolescente, gestantes, nutrizes e crianças menores de sete anos de idade em situação de extrema pobreza.

Na ocasião, o prefeito informou as principais ações do Executivo Municipal em atendimento à população e destacou a importância do Programa na vida das famílias brasilandenses. “O nosso Município foi pioneiro no Estado com este Programa, que visa ajudar as pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Para nós, sabemos que é de grande validade estas ações de auxílio, pois é uma maneira de ajudar na renda das famílias”, disse.