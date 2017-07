Brasil Braços Abertos chega a dez mil inscritos

Plataforma de ensino à distância do Ministério do Turismo já tem adesão de mais de 100 municípios

O Brasil Braços Abertos acaba de chegar à marca de dez mil inscritos contemplando todas as Unidades da Federação do país. A plataforma de ensino à distância do MTur oferece 80 horas de aulas online gratuitamente para profissionais que atuam no turismo ou que pretendem trabalhar na área, independente do perfil da ocupação. O curso Brasil Braços Abertos é valorado como de extensão.

Lançado em abril deste ano, o curso de atendimento ao turista ficará com inscrições abertas até o dia 30 de setembro. O aluno pode realizar o curso por qualquer dispositivo com acesso à internet. Os módulos contam com videoaulas e jogos educativos. Os interessados podem se cadastrar pelo endereço brasilbracosabertos.turismo.gov.br. As aulas podem ser iniciadas logo após o cadastro e devem ser concluídas até o dia 30 de dezembro. Após a conclusão dos módulos, o estudante recebe um certificado de conclusão do curso.

A iniciativa faz parte da estratégia do Ministério do Turismo de investir cada vez mais na qualificação que é um dos eixos do Brasil + Turismo, pacote de ações do governo federal para fortalecer a atividade no país. “Estamos seguros de que a qualificação é um fator determinante para colocar o Brasil entre os grandes destinos mundiais e aproveitar todo o nosso potencial turístico. E o Brasil Braços Abertos é uma ferramenta fundamental nesse processo”, afirmou a Secretária Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté Bezerra.

Os gestores municipais também podem acessar a plataforma pela página brasilbracosabertos.turismo.gov.br/municipio e corroborar com o Termo de Compromisso. Teté Bezerra ressaltou a importância do engajamento dos secretários estaduais e municipais na adesão dos profissionais à iniciativa de qualificação. “A adesão dos municípios é fundamental para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas”, comentou.

O MTur vem articulando com os municípios a assinatura do Termo de Compromisso para a consolidação da iniciativa em todo o país. Até o momento, 27 Unidades da Federação e 110 municípios aderiram à plataforma, se comprometendo, entre outras medidas de incentivo, a disponibilizar a estrutura necessária para que alunos sem acesso à internet possam ser beneficiados com o curso.