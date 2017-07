Grupo Pieralisi é destaque na ExpoAzeite

Feira reuniu produtores nacionais e internacionais de azeite

O Grupo Pieralisi patrocinou e foi o maior expositor nos últimos dias 10 e 11, da 8ª edição da ExpoAzeite. A feira ocorreu no pavilhão de exposições do Anhembi e contou com marcas de azeites industriais e artesanais, além de palestras sobre a produção de Oliveiras no Brasil, o processo de extração de azeite e, também sobre o Mercado Internacional do Azeite de Oliva, Desenvolvimento e Comércio, essa ministrada por Estela Testa, Ceo da Pieralisi LATAM.

O Grupo é líder mundial na comercialização e produção de plantas completas de extração de Azeite Extra Virgem para o setor da Olivicultura e levou para a ExpoAzeite duas máquinas, o decanter VANGUARD e a centrifuga BRAVO, ambas utilizadas no processo de extração e separação do azeite extra virgem.

Dentre os expositores produtores de azeite, a maioria utiliza as soluções Pieralisi em seus processos, Carlos Henrique Pfaff e Vandressa Pfaff, responsáveis pela exposição da marca Batalha, considerada uma das melhores produtoras nacionais de azeite da ExpoAzeite, falaram sobre o maquinário Pieralisi: “ganhamos hoje aqui o prêmio de melhor produtor nacional de azeite, faz 15 dias fomos premiados na Fercon, na Espanha, também pela qualidade do nosso produto e isso não seria possível se não fossemos assistidos pela planta de extração da Pieralisi, além do bom trato com a matéria prima, precisamos também de máquinas que extraiam o melhor disso e nos ofereçam além de bons resultados no produto final, bons resultados de custo benefício e é isso que eles fazem por nós, esses prêmios são nossos”, esclareceu Carlos Pfaff.

Essa foi a 4ª vez consecutiva que o Grupo Pieralisi patrocinou a ExpoAzeite, de acordo com Estela Testa, apoiar iniciativas como está faz com que o mercado de produção de azeite extra virgem cresça cada vez mais no país.