Nilmar fala em retomar alto nível no Santos: “Venho para me resgatar”

Sétimo reforço do Santos para a temporada, Nilmar foi apresentado no início da tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, pouco depois do anúncio oficial de sua contratação. O atacante, que não atua em partidas oficiais desde maio de 2016, disse que veio ao Peixe para resgatar seu futebol.

Nilmar foi contratado do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, onde, por questões contratuais, passou esse período de mais de um ano apenas treinando e participando de amistosos. Por isso, ele sabe que enfrentará desconfiança em seu retorno ao futebol brasileiro.

– Quando eu fiquei sem jogar, sabia que encararia isso aqui ou em qualquer outro lugar. Um jogador com meu histórico, ficar um ano sem jogar, gera desconfiança normal no futebol. Minha motivação está dentro de mim. Eu tenho responsabilidade de voltar ao alto nível. Sempre atuei em alto nível. Esse ano foi difícil. Venho para me resgatar. Encontrei grandes profissionais. Eles sabem o tamanho do meu desejo de voltar a jogar – disse o reforço do Peixe, em entrevista coletiva.

Com o longo período sem entrar em campo, o mais novo atacante do Santos vai passar por uma intertemporada para aprimorar a forma física. Ele já iniciou um trabalho de recuperação e reforço muscular no Cepraf do clube e deve ficar à disposição do técnico Levir Culpi em até dois meses. Nilmar explicou seu histórico de lesões e não estipulou um prazo para estrear pelo Alvinegro.

– Nunca gostei de falar de prazo. Deixo para o pessoal que está me cuidando. Luiz Rosan (fisioterapeuta) me conhece bem, trabalhei com ele na Seleção. Meu problema é físico, não clínico. Muitos falaram de lesão. Sempre encarei isso na minha carreira por ter dois joelhos operados. Mas não tive mais problemas graves de lesão depois desses anos – afirmou.

– Não consegui jogar no último ano, participava de amistosos, mas por problemas contratuais e não de lesões. Queria jogar amanhã, mas tenho que estar preparado para a maratona do futebol brasileiro. Trabalho três horas de manhã e mais três de tarde. Passo o dia todo no clube. O último ano foi difícil pra mim, é difícil estar fora, fiquei sem atuar. É o que eu sei e gosto de fazer. Me sinto bem chegando a 33 anos (aniversário do atacante é no próximo dia 14) – emendou.

Nilmar passou por fases turbulentas nos Emirados. Seu antigo clube quis vendê-lo, mas o atacante recusou a proposta, que não era vantajosa financeiramente. Além disso, ele já estava adaptado ao país, vivendo com a família. Como resposta, os árabes o deixaram na geladeira.

– Levei toda a família e queria pelo menos dois anos lá. Depois de uma temporada, alguns clubes procuraram, não era compensatório sair pela parte financeira e de vida. Filhos no colégio, família adaptada… Acabou fechando a janela, contrataram outros e eu não fui inscrito. Participei de treinamentos e amistosos. É difícil de explicar, só quem está lá sabe o que eu passei. Não vale a pena questionar muito. Eu sabia como funcionava lá, mas é bola para frente. Não guardo mágoa – completou.