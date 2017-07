Família de veterinário é chamada para identificação de morto carbonizado

A Polícia Civil de Campo Grande já entrou em contato com a família do veterinário Sebastião Mauro Fenerich. A suspeita é de que o corpo encontrado ontem carbonizado no porta-malas de um HB-20 seja dele.

Conforme o delegado Weber Luciano Medeiros, responsável pela investigação, a família de Sebastião mora no município de Araçatuba, no interior de São Paulo. “Os parentes dele devem chegar no começo da tarde para fazer o reconhecimento do corpo”, diz a autoridade policial.

O delegado explica que policia já começou a trabalhar para chegar nos suspeitos e na motivação do crime. “Vai ser solicitado exame de DNA, quebra de sigilo telefônico, para ter acesso as mensagens e ciclo de amizade da vítima”.

Segundo o site Campo Grande News, nas redes sociais, familiares já lamentam o assassinato de Sebastião. “Ano difícil. Descanse em paz, postou no Facebook uma sobrinha da vítima. Ontem, os policiais foram até a casa de Sebastião Mauro, na Rua José Bonifácio, na Vila Planalto. Lá, encontraram duas armas, sendo revólver calibre 22 e 38. Os móveis estavam revirados.

Caso

O corpo foi encontrado carbonizado no porta-malas de Hyndai HB20, na rua Missão Salesiana, no Jardim Seminário, na região norte de Campo Grande, no fim da tarde de ontem (10). Testemunha de 65 anos contou que viu quando dois homens, um deles em uma caminhonete, desceram dos veículos e atearam fogo no Hyundai HB20.

DouradosNews