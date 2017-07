Solução para apagão analógico da Elsys volta ao mercado

O Duomax capta ampla oferta de canais analógicos e digitais das principais redes de TV aberta, mesmo em regiões que já passaram pelo “apagão analógico”

A Elsys, empresa brasileira com tradição no mercado de eletroeletrônicos e telecomunicações, acaba de anunciar que voltará a produzir e comercializar o Duomax, receptor de televisão via satélite com uma ampla oferta de canais analógicos e digitais SD.

O produto é uma solução para os consumidores que estão em regiões que já passaram ou passarão em breve pelo “apagão analógico”, sendo ideal para aqueles que têm aparelhos de TV mais antigos e não querem abrir mão da qualidade da imagem. O equipamento garante acesso aos principais canais abertos do país, como Globo, SBT, Record, Band e Rede TV!, com alta qualidade de som e imagem sem nenhuma mensalidade.

“O produto é um grande sucesso de vendas e estava fazendo falta no mercado. Nos empenhamos em atender as necessidades dos nossos clientes e, por isso, trazemos de volta o Duomax, agora com um novo design, que enriquece ainda mais nossa oferta de soluções para levar televisão de alta qualidade para todo o Brasil”, afirmou Claudio Blatt, diretor da Elsys.

O Duomax também está disponível na versão HD, que, além de receber canais analógicos e digitais em alta definição, tem recursos multimídia que ampliam ainda mais a experiência do cliente. Além desses produtos, outros equipamentos da empresa atendem o consumidor que deseja assistir canais abertos com qualidade. É o caso dos receptores analógicos Petit e 2.0, aparelhos de instalação fácil que oferecem acesso a uma grande quantidade de canais. Ou do Satmax, receptor digital HD que fornece uma experiência televisiva mais completa com funções multimídias. O equipamento conta ainda com a parceria da Globo para levar sinal da emissora em alta definição via parabólica para todas as regiões do Brasil.

Atendendo a demanda do mercado, o Duomax já está disponível nas lojas da Elsys espalhadas por todo o país por R$219,00.

SOBRE A ELSYS

Reconhecida como uma empresa inovadora e ágil no mercado, a Elsys possui mais de 700 colaboradores divididos entre sua matriz em Valinhos/SP, a fábrica em Manaus/AM e a sua unidade em Shenzhen na China. Compondo a liderança no segmento de receptores de TV analógicos, digitais via satélite e por assinatura DTH Banda-Ku e ainda atuando fortemente no segmento de Telecom, a Elsys possui uma das maiores redes de distribuição do Brasil com mais de 20.000 pontos de venda em todo o país, sendo 9000 pontos credenciados de instalação e assistência técnica.

Fonte: ArtPresse Comunicação