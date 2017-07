3ª Festa Jeca do Lar Ebenezer

Lar Ebenezer realiza 3ª Festa Jeca, será a primeira aberta ao público

O Lar Ebenezer realiza a 3ª Festa Jeca, e pela primeira vez abre para que a população douradense participe da tradicional festa julina. Os convites estão a venda no valor de R$ 5,00, crianças até 12 anos não pagam entrada. A festa acontece no dia 22 de julho das 16h às 21h na sede do Lar localizada na rua 20 de Dezembro, 3170, Chácara Trevo (seguindo a Hayel Bon Faker, perto da rotatória que dá acesso à Caarapó).

Na programação estão previstos música ao vivo, quadrilha, comidas típicas: Espetinho com mandioca, barraca do milho, cachorro-quente, pastel e barraca das bebidas. Serão aceitos cartões de débito e crédito. O dinheiro arrecadado pelas barracas será revertido ao abrigo que sobrevive de projetos como este e doações.

O Lar Ebenezer atualmente atingiu a capacidade total de atendimento que é de 20 meninas. São crianças que foram retiradas de onde moravam por ordem da justiça e ficam acolhidas até que os encaminhamentos necessários sejam feitos. Enquanto estão abrigadas recebem tudo que uma criança precisa; carinho, alimentação, cuidados médicos, são levadas à escola e recebem acompanhamento psicológico e psiquiátrico (devido aos traumas que sofreram).

O link direto para doações é: www.larebenezerdourados.com.br/cadastro-de-doacao/ e o telefone do lar é: 67-3421.0103. Caso queira fazer a doação direto da sua conta para a do Lar Ebenezer os dados são: Caixa Econômica Federal: Ag. 2052 – Op. 003 – C/C. 164-7.

Fonte: Imprensa Social Lar Ebenezer