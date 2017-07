Extração de dente: Conheça os cuidados pós-operatórios

Dentista da Caixa Seguradora Odonto dá dicas sobre repouso, alimentação e higienização após extração de um dente

Normalmente, as razões que motivam a extração de um ou mais dentes estão relacionadas à cárie, traumas ou posicionamento incorreto dos dentes. E, embora algumas pessoas tenham receios de passar por esse tipo de cirurgia, o desconforto gerado pela mesma é minimizado pela utilização de anestesias e técnicas avançadas de odontologia.

Todavia, existem certos cuidados que precisam ser tomados para que não aconteçam complicações pós-operatórias. Pensando na questão, Rosane Menezes Faria, dentista da Caixa Seguradora Odonto, listou algumas recomendações, com o intuito de sanar as principais dúvidas sobre o tema.

Confira:

Repouso total e compressa com gelo

Segundo Rosane, após a extração de um dente, é imprescindível repousar e evitar calor do sol e do fogão por alguns dias para não estimular a circulação sanguínea no local operado e, consequentemente, acarretar problemas como sangramento e infecções. A compressa com gelo ou bolsa térmica gelada nas primeiras 24 horas também é muito importante para evitar ou diminuir o inchaço proveniente da extração. “A baixa temperatura, provocada pela aplicação do gelo, auxilia na contração dos vasos sanguíneos, que estão dilatados devido ao processo inflamatório causado pela extração”, explica.

Alimentação

Sobre a alimentação, a especialista destaca que é preciso evitar opções quentes por, pelo menos, 24 horas, pois a região de onde o dente foi retirado estará sensível e pode voltar a sangrar. “Portanto, dê preferência para alimentos frios como sorvetes de massa, picolé, sucos, açaí e leite. No dia seguinte, já é permitido o consumo alimentos mornos e macios, como purês, ovo cozido e macarrão, por exemplo. O paciente deve tomar água à vontade e deve evitar fazer movimentos de sucção. A saída é sempre utilizar um copo”, orienta.

Higienização

De acordo com a dentista, a higienização dá área operada tem que ser feita na frente do espelho, utilizando uma escova de dente com cerdas macias e com quantidade reduzida de creme dental, para que se forme pouca espuma.

“Minha orientação é utilizar um cotonete embebido de água filtrada ou enxaguante bucal sem álcool para auxiliar na remoção dos restos de alimentos que ficam retidos nos pontos. Além disso, o indivíduo não pode bochechar vigorosamente nos quatro primeiros dias”, afirma.

Álcool e tabaco

Rosane, da Caixa Seguradora Odonto, alerta que tanto o tabaco e o álcool estão proibidos até a cicatrização do corte. Por fim, ela pontua que a prescrição medicamentosa e os horários das medicações devem ser rigorosamente respeitados. Em caso de dor forte ou febre, é necessário entrar em contato com o cirurgião-dentista o mais breve possível.

“Não dê ouvidos a qualquer conselho doméstico e não tome nenhum medicamento por conta própria. Também é fundamental comparecer à consulta de retorno ao dentista para a remoção dos pontos, avaliação da cicatrização e esclarecimento de eventuais dúvidas”, conclui a dentista.

Sobre a CAIXA SEGURADORA ODONTO

A Caixa Seguradora Odonto é uma das maiores operadoras de planos odontológicos do Brasil. Com mais de 20 anos de experiência no segmento, a empresa oferece diversas opções de planos individuais e corporativos. Atualmente, a Caixa Seguradora Odonto conta com 550 mil beneficiários, 7.500 pontos de atendimento e mais de 25 mil opções de atendimento em todo o Brasil. A empresa faz parte da Caixa Seguradora, uma união bem sucedida entre duas instituições: a CNP Assurances, líder do mercado francês em seguros de pessoas, e a Caixa Econômica Federal.

www.odontoempresas.com.br

Fonte: Dezoito.com