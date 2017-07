Três Lagoas-MS: Balanço aponta que quadrilha deu prejuízo de mais de R$10 milhões em loja de departamento

As informações foram repassadas pela Polícia Militar da cidade de Pereira Barreto-SP, onde um dos integrantes do bando foi preso na noite desta terça-feira (11), minutos depois do roubo ao estabelecimento comercial, localizado na Rua Paranaíba, área central de Três Lagoas.

A CAÇADA AOS BANDIDOS

Após o assalto registrado às 19h na loja de departamentos de Três Lagoas, a polícia do Estado de São Paulo foi mobilizada, montando barreiras nas cidades de Castilho, Ilha Solteira, Pereira Barreto, Andradina, entre outras

Na fuga, os bandidos seguiram em um veículo Fiat Doblô no sentido a cidade de Itapura-SP e foram avistados por uma das equipes policiais, dando início a uma perseguição policial no sentido ao município de Pereira Barreto-SP.

Um treminhão foi utilizado para fechar a rodovia e obrigar a parada do veículo e rendição do bando. Ao perceberem que estavam “cercados”, os criminosos pararam o veículo e com armas nas mãos, entraram em um canavial.

Como forma de proteger os militares, a polícia foi obrigada a efetuar vários disparos de arma de fogo que atingiram o veículo.

A pessoa de W.F, motorista do carro, acabou sendo preso com uma arma de fogo e em checagem no sistema policial foi constatado que ele é foragido do regime semi-aberto da cidade de Bauru-SP pelo crime de roubo. O veículo também possui restrição de roubo. Uma mulher e outros dois homens que participaram da ação continuam foragidos. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Pereira Barreto, que segue com as investigações.