Na comemoração pelo aniversário de Nioaque, governador presenteia município com investimentos

Reinaldo Azambuja assinou autorizações para diversas obras no município, que realizou hoje eventos em comemoração aos 127 anos de emancipação e 150 anos da Retirada da Laguna.

Campo Grande (MS) – Nas festividades em comemoração aos 127 anos de emancipação de Nioaque, o governador Reinaldo Azambuja presenteou o município com obras de infraestrutura que incluem desde a construção de ponte e reforma de escola ao convênio com a Prefeitura para reforma de patrulha mecanizada e equipamentos para agricultura familiar. Hoje também é comemorado no município 150 anos da Retirada da Laguna, com a tradicional encenação do episódio histórico ocorrido durante a Guerra do Paraguai.

Na chegada ao município, na manhã desta quinta-feira (13.7), ele visitou a Secretaria de Obras da Prefeitura, onde estão estacionados os tratores reformados por meio da parceria do Governo com a administração municipal. Os investimentos foram de R$ 200 mil e os veículos e equipamentos agrícolas irão atender 12 assentamentos, quatro aldeias indígenas e quatro comunidades quilombolas.

Na sequência, o governador esteve nas obras de recapeamento asfáltico e tapa-buracos de ruas do Centro, onde a gestão estadual investe R$ 1,8 milhão. “Isso mostra a parceria e a presença do Governo do Estado nos municípios e hoje, especialmente, aqui em Nioaque. Seria muito difícil para o prefeito realizar esse investimento com recursos próprios e esse era um sonho antigo da população”, detalhou Reinaldo Azambuja.

Além de vistoriar as obras, ele conversou com operários e moradores, que demonstraram satisfação com os investimentos. “Está ficando muito boa essa obra. Pela qualidade, esse asfalto vai durar mais de 10 anos”, comentou a aposentada Maria Faria Veiga, de 70 anos. A dona de casa Shirley Vargas, de 58 anos, ia se mudar do bairro mas mudou de ideia por conta das melhorias que estão sendo feitas pelo Executivo estadual na região. “Por conta dessa obra decidimos ficar”, contou.

Os investimentos do Governo em Nioaque incluem também a construção de 43 unidades habitacionais do Residencial Constantina Gaúna Xavier, por meio do Programa Lote Urbanizado.

Serão R$ 526 mil para a construção das moradias em terreno doado pela Prefeitura. A Escola Estadual Odete Ignez Resstel Villas Boas também será beneficiada e receberá reforma no valor de R$ 246 mil.

Outros R$ 868 mil serão investidos na construção de uma ponte de concreto armado sobre o córrego Arara, no Assentamento Uirapuru, com 27 metros de comprimento e 6 metros de largura. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada pelo governador.

“A ponte traz condições de tráfego e potencializa o setor rural do município. As demais obras de recuperação de vias, reforma de equipamentos da agricultura familiar, investimentos em unidades educacionais são para atender a população e ajudar no desenvolvimento de Nioaque”, destacou o governador.

Na visita ao município, ele acompanhou também a tradicional encenação pelos 150 anos da Retirada da Laguna. Participaram das festividades o prefeito Valdir Couto Júnior; o comandante do Comando Militar do Oeste (CMO), coronel José Carlos Castelar; vereadores e prefeitos de cinco município vizinhos a Nioaque; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Júnior Mocchi; os deputados federais Jair Bolsonaro e Luiz Henrique Mandetta; e o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery.

