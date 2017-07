Ministro vai mandar técnicos para verificar situação da BR 163 em Dourados

Compromisso foi assumido durante reunião com bancada e prefeita em Brasília

O governo federal vai enviar uma equipe técnica do Ministério dos Transportes a Dourados para verificar a situação da BR 163 no município. O compromisso foi assumido nesta quinta-feira (13), em Brasília, pelo ministro Maurício Quintella, durante reunião no Ministério com a prefeita Délia Razuk e os membros da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

“Relatamos ao ministro os transtornos que a CCR MS Via (concessionária que administra a rodovia) provocou ao fechar o acesso a vários bairros da cidade, o que praticamente isolou 40 mil dos 225 mil moradores do município, além de provocar o fechamento de muitos estabelecimentos comerciais localizados às margens da rodovia. Ele se comprometeu a enviar técnicos do Ministério a Dourados na próxima terça-feira (18) para verificar o problema in loco e cobrar da empresa uma solução para o problema”, explicou o senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS), que participou do encontro.

Além de Chaves, também estavam presente os senadores Waldemir Moka(PMDB) e Simone Tebet (PMDB), deputados federais, o secretário de Planejamento Urbano de Dourados, José Elias Moreira, os vereadores Bebeto, Júnior e Olavo e o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Jorge Bastos .Outro assunto discutido na reunião foi a pavimentação e reestruturação do aeroporto de Dourados.

“Foi um dia muito produtivo e eu quero agradecer especialmente ao senador Pedro Chaves e também aos senadores Moka e Simone, que nos propiciaram essa importância audiência com o Ministro dos Transportes. Se tudo der certo, essas mudanças serão uma vitória para a população de Dourados”, disse a prefeita Délia Razuk

