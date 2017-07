Suspeito de roubar Casas Bahia é preso com mais de 600 celulares em SP

Dezenas de aparelhos roubados espalhados pela delegacia. (Foto: Celso Daniel/JPNews) Um dos homens suspeito de participar do assalto a uma loja da rede Casas Bahia, em Três Lagoas – distante 338 km de Campo Grande, foi preso na noite de ontem (11) no município paulista Pereira Barreto. Com ele foram apreendidos mais 600 produtos eletrônicos roubados.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem identificado como Wedio Francisco foi encontrado enquanto conduzia um veículo Fiat Doblô de cor verde, utilizado na fuga após o assalto. Ele foi preso em abordagem na rodovia, cerca de 130 km depois da divisa com MS, mas outro homem que estava com ele conseguiu fugir.

O veículo estava lotado de produtos roubados, conforme a polícia. Foram apreendidos mais de aparelhos de celular, 11 notebooks, 10 câmeras fotográficas e três escovas de cabelo elétrica. O valor total dos itens não foi divulgado, mas todos foram apreendidos e estão na delegacia de Pereira Barreto.

O homem estava foragido do regime semi-aberto de Bauru, cidade paulista, desde 2015. De acordo com o site JPNews, a mercadoria seria vendida na região do Brás, em São Paulo Capital.

Funcionários da loja assaltada disseram que cinco pessoas teriam participado do crime. Dois deles teriam invadido o estabelecimento armados com revólver. Outros dois ficaram do lado de fora da loja dando cobertura a ação.

A suspeita é de que além dos itens roubados, a quadrilha tenha fugido com um malote de dinheiro contendo R$ 500 mil. A polícia de Três Lagoas ainda não se manifestou sobre o caso.