A dica do dia – Soluções práticas para facilitar a sua vida, de Flávia Ferrari, chega às livrarias pela Editora Figurati

A engenheira, blogueira e youtuber Flávia Ferrari lançou o livro A dica do dia – Soluções práticas para facilitar a sua vida, que vem de encontro a necessidade do mercado, que há muitos anos não oferece nenhum produto como esse. “Hoje, devido ao pouco tempo disponível das pessoas para se dedicar às tarefas domésticas, há uma grande demanda por produtos que ofereçam soluções rápidas, práticas, inovadoras, testadas e aprovadas, e o livro conta com tudo isso”, ressalta a autora.

A obra foi editada pela Figurati (selo do Grupo Editorial Novo Século), e é um sonho antigo de Flávia Ferrari, que sempre gostou de escrever. Tanto que, antes de ter seu canal no youtube, criou há nove anos, seu blog (www.flaviaferrari.com.br) para compartilhar seus conhecimentos na vida doméstica.

“Abandonei uma carreira executiva para me dedicar à vida doméstica. Me tornei dona de casa profissional por opção e vocação e percebi que havia um hiato de conhecimento sobre o tema, por essa razão, criei o blog, depois o canal no youtube, e agora está nascendo meu novo filho, que é o livro “A dica do dia – Soluções práticas para facilitar a sua vida”.

O livro destaca por quantas vezes um indivíduo já não se questionou diante de um problema do cotidiano, Se eu soubesse disso naquele dia..; Como é que eu não pensei nisso antes?; Se tivesse essa dica naquela situação. “Escrevi o livro para apresentar aqueles truques mágicos, aquelas informações valiosas, coisas que qualquer um precisa sempre, mas não conhece ou não se lembra na hora certa”.

Para isso, Flávia Ferrari colecionou e registrou ao longo dos anos dicas e truques do cuidado com o lar. Testou e aprovou cada um deles e reuniu todos no livro para que ele seja a ajuda certa e eficaz na hora em que se precisa. Tudo isso com um visual bonito, elegante, organizado e que facilita sua consulta.

“Aqui não tem nada complicado nem trabalhoso – somente o essencial para facilitar a vida diária do leitor com praticidade e economia. E explicado com fundamento, para que ele saiba não apenas o que e como fazer, mas por quê”, afirma Flávia Ferrari.

Disponível em acabamento brochura, no formato 20,5 x 18,5, o livro A dica do dia – Soluções práticas para facilitar a sua vida tem o tamanho ideal para ser levado a todo lugar para que o leitor tenha a solução que precisa no momento em que quiser.

Entre outros aspectos do livro, encontram-se a interatividade, no final de cada capítulo do livro, por exemplo, há uma seção chamada Socorro com informações precisas sobre o problema exposto. A obra também possui tabelas com cronogramas de organização, além de contar com o aplicativo QR Code Reader, que permite que o leitor tenha acesso a tabelas exclusivas para que possa imprimir o que deseja. “Foi um capricho extra e um trabalho que fizemos com muito carinho para deixar a casa em ordem da melhor forma possível”, destaca Flávia.

O canal A Dica do Dia no YouTube de Flávia Ferrari já conta com mais de 14 milhões de visualizações em seus vídeos, e ayoutuber fala diariamente com mais de 500 mil pessoas em suas redes sociais. Gente que quer descomplicar a vida em um clique.

Vale ressaltar que a marca A Dica do Dia é um licenciamento da Endemol Shine Brasil.

A autora

Quando perguntam para Flávia Ferrari o que ela faz, a resposta vem acompanhada de um sorriso franco: “Sou dona de casa profissional”. É assim que ela quebra o gelo com o interlocutor e mostra o tamanho da importância que as tarefas simples do cotidiano têm na vida de cada um de nós. Formada em Engenharia, Flávia abandonou uma carreira executiva promissora para dedicar-se à maternidade e à vida doméstica e percebeu que havia um hiato de conhecimento sobre o tema. Começou a registrar todas as suas descobertas em seu site, revistas e programas de TV aberta e fechada. Produz e veicula vídeos com dicas práticas em seu canal do YouTube – A Dica do Dia – todas as terças e quintas para que mais gente tenha a vida facilitada.

Ficha Técnica Título Nacional A dica do dia – Soluções práticas para facilitar a sua vida Autor Flávia Ferrari Nº de Páginas Não-ficção; Limpeza e arrumação doméstica; Organização. Categoria 160 Formato 20,5 x 18,5 Acabamento Brochura Edição 1ª ISBN 978-85-67871-81-3 Preço R$ 39,90

