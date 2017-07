Três Lagoas-MS: Feira noturna terá atrações artísticas duas vezes por mês

A cada 15 dias, às segundas e quartas feiras, a população terá oportunidade de prestigiar a programação variada da Noite Cultural

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio de uma ação conjunta da Diretoria de Cultura com a Associação dos Feirantes de Três Lagoas- Feiratrês, irá promover, de 15 em 15 dias, a Noite Cultural na feira noturna, às segundas e quartas feiras, na Avenida Rosário Congro, no Centro.

A iniciativa, a exemplo do que já ocorreu na feira noturna da última quarta-feira (12), quando houve o 1º Encontro de Sanfonas, é resultado da parceria da Diretoria de Cultura com a diretoria da Feiratrês e apoio dos feirantes, “sem qualquer despesa da Prefeitura de Três Lagoas”, como ressaltou o presidente da Feiratrês, Valdenir Gonzaga Dias, popularmente conhecido como “Caju”.

“Teremos atrações musicais e artísticas, em toda a segunda-feira da segunda semana do mês e na quarta-feira da penúltima semana do mesmo mês. Isso quer dizer que, a cada quinze dias, teremos alguma atração na noite de segunda-feira ou de quarta-feira, alternadamente”, explicou Caju.

“É uma oportunidade de conhecermos mais os talentos artísticos e musicais que temos em Três Lagoas e prestigiarmos também o trabalhos dos feirantes que comercializam seus produtos nas feiras noturnas de segunda e de quarta-feira”, comentou Caju.

Na primeira Noite Cultura, o evento foi denominado como “1º Encontro de Sanfonas. Houve apresentações dos sanfoneiros Cição, Claudio, Ivo, Caju, Alison, /José Claudio, Zezinho e Carlos, Moacir do Bandoneon do grupo Ases do Chamamé, Luiz Bortoloto &Diocrécio (dupla de violeiros) e do cantor solo, da cidade de Paranaíba, Lucas Hipólito.

Nas apresentações musicais, aplaudidas pela população, os sanfoneiros contaram com a participação de Eduardo no contra baixo, Evandro “Caxara” na bateria, Raulino no violão, Carlos Pinho (cantor) e Neguinho Berranteiro.

Galeria de Imagens: Divulgação