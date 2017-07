Comunicado à Imprensa

Começa hoje (14/7) a Beef Week MS com a participação de 55 restaurantes de Campo Grande, Bonito, Três Lagoas e Dourados

Estabelecimentos dos mais variados perfis terão pratos especiais com carne bovina com preço de até R$ 60,00

De 14 a 30 de julho, Mato Grosso do Sul protagoniza a maior edição da Beef Week, um movimento de coordenação de cadeia produtiva da carne bovina que tem como objetivo aumentar a percepção dos centros urbanos e dos consumidores em relação à qualidade e origem da carne brasileira. De 14 a 30 de julho, 55 restaurantes das cidades de Campo Grande, Bonito, Dourados e Três Lagoas oferecerão pratos especiais com carne bovina com preço até R$ 60,00.

A Beef Week MS é promovida pelo Terraviva Eventos, Abrasel MS – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul e Semagro – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar / Governo do Estado, com apoio da ACPP – Associação dos Cozinheiros Profissionais do Pantanal. A edição de 2017 da Beef Week MS tem o patrocínio da cerveja Bamboa, Linguiça Guarania, Fecomércio MS – Sesc Senac IPF, MS Gás, PROPEQ – Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios, Sebrae e Senac.

Confira os restaurantes participantes da Beef Week MS 2017 e os pratos

Campo Grande (34 restaurantes)



Bom Pastor Lanches

Bisteca BPL

Chef Tomás Saldanha

180g de bisteca bovina, batata rústica, tomate e cebola tostados, molho chimichurri e arroz.

R$22 | Serve uma pessoa

Dom. a sex.: das 18h às 23h.

Av. Bom Pastor, 255 – Vilas Boas | 67 3341.0010

Costchêlaria

Entrecot de Novilho Precoce

Chefs Genilson Cardoso e Kenny Manuele

Entrecot de novilho precoce, acompanhado de arroz biro-biro.

R$48 | Serve uma pessoa

Ter. a sex.: das 11h às 14h e das 18h às 23h; sáb.: das 11h às 15h e das 18h às 23h; dom.: das 11h às 15h.

R. Espírito Santo 726, Jd. dos Estados | 67 3044.0423

Cervejaria Prosa

Cotoletta Suína Parmegiana a la Prosa

Chef Ricardo Cher

Cotoletta suína à parmegiana com molho de tomates assados e lascas de burrata, acompanhada de risoto de abóbora.

R$39 | Serve uma pessoa

Ter. a sex. das 17h à 0h; sáb. das 10h30 à 0h; dom. das 10h30 às 15h.

R. Alagoas, 901, Vl. Suíça | 67 3253.6998

Cozinha da Chin

Chapa de Steak

Chef Luiz Augusto Amorim de Abreu

Steak de filé mignon na chapa com molho chinês e guarnição de fritas

R$60 | Serve duas pessoas

Seg. a dom.: das 10h às 22h30.

Av. Ernesto Geisel, 2300, Jd. Jóquei Club | 67 3045.6548

Domus Bistrot

T-bone Steak

Chef André Nardo

Autêntico T-bone steak, grelhado no fogo, acompanhado de chimichurri e legumes assados.

R$60 | Serve uma pessoa

Ter. a qui.: das 19h às 23h; sex.: das 19h à 0h; sáb.: das 12h às 0h; dom.: das 12h às 16h.

R. Antônio Maria Coelho, 2699 | 67 3201.0613

Empório Mansur

Beef Skewers

Chef Marcella Anache

Michui de filé mignon no espeto, acompanhado de tabule libanês, pasta de homus e croutons de pão sírio.

R$34,90 | Serve uma pessoa

Seg. a sex.: das 8h às 18h30 e sáb.: das 8h às 14h.

R. Antônio Maria Coelho, 2442, Centro | 67 3383.8818

Espetinho do Zaza

Medalhão de coxão mole

Chef Malena

Medalhão de coxão mole acompanhado de uma salada de repolho refogados no shoyu e gengibre, arroz, mandioca, vinagrete e pasta de alho.

R$22 | Serve uma pessoa

Seg. a sáb: das 18h às 23h.

R. Dr. Mário Quintanilha, 249, Vl. Bandeirantes | 67 98416.0687

Estação 15

Opção 15

Chef Leonardo Zornitta

Medalhão de alcatra com legumes e cogumelos ao molho oriental.

R$45 | Serve duas pessoas (incluso self service).

Seg. a sáb.: das 11h às 14h.

R. 15 de novembro, 1664 | 67-3026.5878

Fast Suco

Sem Rodeio

Chef Betânia

Porção de 8 pastéis de carne de sol picada, sendo 4 de carne de sol, ovos fatiados,

muçarela e cheiro verde, e 4 de carne de sol com banana fatiada.

R$25 | Serve três pessoas

Dom. a sáb.: das 16h às 23h.

R. Arthur Jorge, 1612 | 67 3028.6921

Figueira

Rodízio

Mais de 12 opções de cortes de carne, acompanhados de buffet de pratos quentes e saladas.

R$60 (Valor de seg. a sex.) | Serve uma pessoa

Dom. a sáb.: das 11h às 14h30.

Av. Cel. Antonino, 3514, Mata do Jacinto | 67 3358.5015

Guacamole

Fajita Mignon

Mix de pimentões, cebolas e mignon em tiras temperadas com alho, sal e pimenta servidos no rechaud. Acompanha cesta de tortillas de trigo, arroz mexicano, frijoles refritos, guacamole, pico de gallo e sour cream.

R$56,60 | Serve uma pessoa

Dom. a sáb.: das 18h às 2h.

Av. Afonso Pena, 3883, Jd. dos Estados | 67 3201.3225

Indez

Medalhões com Melado e Queijo de Coalho

Chef Agripino

Medalhões com melado e queijo coalho e arroz com páprica e laranja.

R$40 | Serve uma pessoa

Ter. a sex.: das 17h às 23h30; sáb.: das 11h às 23h30; dom.: das 11h às 17h.

R. Antônio Maria Coelho, 3294 | 67 98135.9529

Jack Music Pub

Dark Side

Francesco Tascillo

Carne assada na cerveja preta, queijo derretido e crispy de alho poró na baguete

R$23 | Serve uma pessoa.

Qua. a dom.: a partir das 18h30.

R. Quinze de Novembro, 2098, Jd. dos Estados (esquina com a Rua Rio Grande do Sul) | 67 3043.7464

Kokeiros Espetos

Tomahawk

Chef Daniel Barbosa

Corte transversal da parte mais nobre da costela, acompanha arroz biro-biro, maionese da casa, aiolli de mostarda e vinagrete de manga.

R$ 55 | Serve duas pessoas

Ter. a dom.: das 18h às 23h30.

R. Barão do Rio Branco, 2250, Centro | 67 3213.0770

Lagoa da Prata

Filé Mignon à Parmegiana

Chef Fábio Fonseca

O mais que perfeito clássico da culinária brasileira: 400g de filé mignon à parmegiana, acompanhado de arroz e batata frita.

R$50 | Serve duas pessoas

Seg. a sex.: das 11h às 14h e das 19h às 23h; sáb.: das 11h às 15h e das 19h às 23h; dom.: das 11h às 15h.

R. 25 de Dezembro, 73, Centro | 67 3029.4846

Les Amis Bistrô

Boiada

Chef Francesco Tascillo

Ripa de costela Angus de 8 horas ao barbecue de ameixa, acompanhada de batata corada com ervas.

R$53 | Serve uma pessoa.

Seg. a sáb.: das 18h30 à 0h.

R. José Antônio, 644, Centro | 67 3026.6444

Madero

Contrafilé Super Premium

Contrafilé super premium 350g com uma opção de acompanhamento (arroz branco, farofa Madero, batatas fritas, cesta de pães ou penne na manteiga)

R$59 | Serve uma pessoa

Seg. a qui.: das 11h45 às 15h e das 18h às 23h, sex.: das 11h45 às 15h e das 18h à 0h, sáb: das 11h45 à 0h, dom. e feriados: das 11h45 às 22h30

Av. Afonso Pena, 4909, Chácara Cachoeira – Shopping Campo Grande | 67 3326.2361

MaÓ Buteco Gastronômico

Ossobruto

Chef Fabiano Silva

Ossobuco de Brangus ao molho MaÓ com polenta cremosa.

R$ 39,00 | Serve uma pessoa

Seg. a sex.: das 18h à 0h; sáb.: das 11h à 0h.

R. Eduardo Santos Pereira, 1296 | 67 3026.6441

Masseria

Chef Jean Charles Quesnelle

Beef Chorizo ao molho Malbec

Beef chorizo ao molho Malbec, acompanhado de risoto de pêra e gorgonzola.

R$ 46 | Serve uma pessoa

Dom. a sáb.: das 18h30 às 23h.

Av. Afonso Pena, 4311, Jd. dos Estados | 67 3325.7722

Nazca

Arroz Cremoso da Terra

Chef Edu Rejala

Arroz cremoso com açafrão da terra, linguiça pantaneira de ponta de costela (Guarânia), finalizado com queijo parmesão. Acompanha farofa crocante de quinua e ensalada Inca (folhas, brotos e quinua, temperada com azeite de trufas brancas e sal rosa do Himalaia).

R$ 38,00 | Serve uma pessoa

Qua. a dom.: das 18h às 0h

Rua Antônio Maria Coelho, 3191, Jd. dos Estados | 67 2525.0470

Pastel D’ouro – Loja 4

Pantaneiro Burger

Suculento hambúrguer de carne pantaneira, orgânica e sustentável, queijo meia cura, alface americana, bacon caramelizado finalizado com maionese de tereré. Acompanha: Bolinha de queijo muçarela com provolone.

Chef Marcelo Giuliani

R$25 | Serve uma pessoa

Seg. a sáb.: das 18h às 22h; dom.: das 18h às 20h.

Av. Tamandaré, 2957 | 67 3365.1794 / 99176.3091

Poiá Espeto Gourmet

Brochette

Suculento espeto de alcatra, combinado com pimentão amarelo, cebola roxa, tomate e bacon, assado na brasa.

R$32,90| Serve duas pessoas

Seg. a sáb.: das 18h às 23h30

R. Euclides da Cunha, 1583 |67 3304.9010

Av. Bom Pastor, 341

Quiosque da Mata

Quiosque Pantaneiro

Chef Fabio Salviano

Pão francês recheado com carne soleada em tiras, rúcula, queijo curado, cebola caramelizada e molho à base de mel, limão e mostarda.

R$22 | Serve uma pessoa

Qua. a seg.: das 14h às 22h

Rua Oliva Enciso, 52, Sala 5, Mata do Jacinto | 67 3044.1909

Retirinho

Filé do Retirinho

Chef Ilete de Souza

Filé mignon à milanesa (200g), muçarela, requeijão cremoso, finalizado com cebolinha. Acompanha mandioca palha e arroz branco.

R$53 | Serve uma pessoa

Ter. a sex.: das 11h às 14h30; qua. e qui. das 17h às 23h; sex. das 17h à 0h; sáb. das 11h à 0h; dom. das 11h às 16h.

R. Antônio Maria Coelho, 3315 | 67 3222.4007

Ritual Restaurante

Bife de Chorizo

Chef Gustavo Helney

Corte nobre do contrafilé de Angus uruguaio, acompanhado de arroz ao pesto e tomatinhos confitados.

R$45 | Serve uma pessoa

Seg. a sáb.: das 6h à 0h e dom.: das 6h às 14h30.

R. José Antônio Pereira, 1117 | 67 99247.2726

Sabor em Ilhas

Bife de Chorizo

Chef Erika Ishikawa

Corte nobre do contrafilé da raça brangus, que surpreende pela maciez e sabor marcante.

Acompanhado de legumes grelhados.

R$30 | Serve uma pessoa

Seg. a sex.: das 11h às 14h; sáb., dom. e feriados: das 11h às 14h45.

Av. Eduardo Elias Zahran, 1257, Jd. São Bento | 67 3323.4500

Sacramento Cervejaria

Fio de Carne

Chef Igor Samczuk

Ponta de peito defumada por 18 horas, desfiada e servida com mandioca cozida e vinagrete. Clássico com o nosso toque.

R$30 | Serve duas pessoas

Ter. a dom.: das 17h à 0h.

Rua 15 de Novembro, 1446 | 67 99943.5522

Safari Burger

Beef Safari Angus

Chef Diogo Saad

Corte especial beef ancho de Angus, uma carne muito macia e suculenta, acompanhada de batatas rústicas e maionese artesanal.

R$43 | Serve uma pessoa

Qua. a seg.: das 17h30 à 0h; sex. e sáb.: 17h30 à 1h.

José Antônio, 1870 | 67 3044.0010

Salomé Bar

Filé Mignon 4 Queijos

Cozinheira Denilze

Filé mignon cortado em cubos feito na chapa e finalizado com creme de parmesão, provolone, catupiry e muçarela.

R$53,90 | Serve duas pessoas

Ter. a dom.: a partir das 17h.

Av. Afonso Pena, 4240, Jd. dos Estados | 67 98101.2424

Sesc Morada dos Baís

Bocadito Pantaneiro

Chef Rosa Maria Justi

Cubos de alcatra ao molho agridoce servidos sobre pão pita de milho, acompanhado de mascarpone de ervas.

R$29 | Serve uma pessoa

Qua. a sáb.: das 18h às 22h.

Av. Noroeste, 5140 | 67 3357.1207

Sweet Confeitaria

Rosbife de Filet ao Molho Bernaise

Chef Andressa Sandri

Rosbife de filé com molho bernaise, chutney acompanhado de pão da casa.

R$55 | Serve duas pessoas

Seg. a sáb.: das 9h às 20h

Rua Catumbi, 159, Jd. Bela Vista | 67 3349.4441

Território do Vinho

Entrecot Território

Chef César de Oliveira

Delicioso entrecot de Angus grelhado ao ponto, servido com molho especial, acompanhado de risoto de Grana Padano.

R$ 59,00 | Serve uma pessoa

Seg. a dom.: das 11h30 às 14h30; seg. a sáb. das 19h à 1h.

Rua Euclides da Cunha, 485 – Jd. dos Estados | 67 3029.8464

Valley Pub

Costela no Canudo

Chef Elvira

12 cannolis com massa bem fininha, recheados com uma deliciosa costela desfiada, cozida na pressão com especiarias e cream cheese, acompanhada com tomatinho cereja, molho de pimenta e chutney de abacaxi.

R$39,90 | Serve duas pessoas

Ter. a sex.: das 20h às 2h30; dom. das 20h às 2h30.

Av. Afonso Pena, 4150, Jd. dos Estados | 67 3043.4525

Vermelho Grill

Vermelho Burger

Chef Sebastian Watemberg

Pão artesanal, burger picado na faca, queijo colonial, ovo, bacon, tomate, mix de folhas e molho da casa.

R$32 | Serve uma pessoa t

Seg a qui: das 11h30 às 14h30 e das 19h às 23h, sex.: das 11h30 às 14h30 e das 19h às 23h30, sáb.: das 11h30 às 23h30, dom.: das 11h30 às 16h

Av. Afonso Pena, 6078 | 67 3326.7813

Bonito (12 restaurantes)

Aipim, cozinha de raízes

Rabada Atolada

Chef Magda Moraes

Rabo de boi cozido em molho de vinho tinto, tomate e cebola com toque de alecrim. Acompanha mousseline de aipim, agrião fresco e chips de aipim.

R$48 | Serve uma pessoa

Seg. a sex.: das 17h30 às 22h30; sáb.: das 11h30 às 22h30

R. Monte Castelo, 804, Centro | 67 3255.1871

Aquário Restaurante

O Sabor da Pimenta Rosa

Chef Heriberto

Suculentas medalhas de filé mignon grelhadas ao molho de vinho, com o charme da Pimenta Rosa.

R$40 | Serve duas pessoas

Dom. a sáb.: das 11h às 23h.

R. Cel. Pilad Rebuá, 1883, Centro | 67 3255.1893

Cantinho da vovó

Duplo Sabor

Chef Valentim

Contrafilé grelhado com linguiça bovina caseira frita, ao molho de jabuticaba com pimenta de cheiro e ervas finas. Acompanha arroz branco, salada verde e farofa.

R$26 | Serve uma pessoa

Dom. a sáb: das 11h às 15h30 e das 18h às 22h.

R. Senador Filinto Müller, 570 | 67 3255.2723

Casa do João

Rabada Pantaneira

Chef Felipe

Uma releitura pantaneira da tradicional rabada, com pedaços selecionados de carne angus e mandioca, formando um maravilhoso guisado finalizado com agrião, acompanhado de arroz, pirão de carne e farofa de alho.

R$59,90 | Serve duas pessoas

Ter. a dom.: das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h30.

R. Nelson Felício dos Santos, 664 | 67 3255.1212

Casarão

Bife Ancho ao molho barbecue

Chef Fabrício Hank

Bife Ancho grelhado ao molho barbecue, acompanhado de fritas e arroz.

R$34,90 | Serve uma pessoa

Seg. a sáb.: das 11h às 15h e das 18h às 23h; dom.: das 11h às 15h.

Rua Cel. Pilad Rebuá, 1835, Centro | 67 3255.1970

Espeto Bonito

Bife Ancho

Chef Arnaldo Macedo

200g de bife Ancho, farofa da casa, batatinhas assadas e cebola roxa grelhada.

R$45 | Serve uma pessoa

Seg. a sáb.: das 18h30 às 23h59

R. Cel. Pilad Rebuá, 1994 | 67 99832.4686

Juanita Restaurante

Costelão de Angus no Bafo

Chef Juanita Battilani

Costela selecionada de gado Angus assada no bafo por 8 horas, acompanhada de mandioca, arroz branco, vinagrete e farofa crocante.

R$40 | Serve uma pessoa

Qua. a seg.: das 11h às 14h30h e das 18h30 às 22h30

R. Nossa Senhora da Penha, 854, Centro | 67 3255.1924

Marco Velho Restaurante

Bifão Do Marco Velho

Chef Marco

Bife de coxão mole, arroz, feijão, farofa e fritas.

R$40 | Serve duas pessoas

Seg. a sáb: das 18h30 às 22h.

R. Luiz da Costa Leite, 2184 | 67 3255.3152

Marruá Restaurante

Toast Pantaneiro

Chef Sylvio Trujillo

Costela de Angus assada lentamente sobre um toast de pão caseiro com queijo gouda derretido e saladinha de rúcula.

R$25 | Serve uma pessoa

Dom. a sáb.: 11h às 22h.

R. Joana Sorta, 1173, Vl.Donária | 67 3255.6262

Pantanal Grill

Medalhão de Filet ao molho vinho Cabernet

Tornedor de Filé mignon ao molho de redução de vinho cabernet, guarnecido com purê de três batatas e queijo provolone.

Chef: Eva Câmara

R$59 | Serve duas pessoas

Dom. a sáb.: das 10h às 23h.

R. Cel. Pilad de Rebuá, 1808 | 67 3255.2763

Subway Bonito

Chef Célia Maia

Beef Bacon Chipotle

Pão 30 cm, carne defumada e desfiada, molho chipotle, bacon, queijo cheddar, tomate, pimentão, cebola, azeite, orégano, molho parmesão. Vai ao toaster por 20 segundos e completa com alface, rúcula, pepino, azeitonas pretas, molho barbecue e queijo nacho.

R$32 | Serve duas pessoas

Seg. a sáb.: das 10h30 às 23h30; dom.: das 12h às 22h30.

Rua Cel Pilad Rebuá, 1956 | 67 3255.2317

Vício da Gula Café

X-Big Vício Top

Chef: Raquel Borges

Pão de hambúrguer, hambúrguer de ponta de costela recheado com creme de queijo e especiarias, bacon assado, cebola roxa caramelizada, alface e tomate confitado.

R$29,50 | Serve uma pessoa

Dom. a Sáb. das 14h às 23h

R. Cel. Pilad Rebuá, 1852 | 67 3255.2041

Dourados (4 restaurantes)

Blend Burger

Blend Linguiça de Maracaju

Chef Neto

Pão, maionese, hambúrguer 200g de linguiça de Maracaju, muçarela, bruschettas de tomate e pimenta biquinho.

R$ 29,00 | Serve uma pessoa

Dom. a sáb.: das 18h às 23h.

R. Monte Alegre, 2540 | 67 98114.1781

Quiosque da Brahma

Bife de Chorizo a carioca

Chef Ivete Alves

Dois bifes de chorizo, acompanhados de farofa, arroz, batata frita e bacon.

R$49 | Serve duas pessoas

Ter. a sex.: a partir das 17h e sáb.: a partir das 11h

R. Toshinobu Katayama, 800 | 67 3423.0482

The Burgers Dourados

Smoked Burguer

Chef Zorro Ulisses

Pão, hambúrguer defumado, bacon crocante, muçarela, rúcula, tomate e maionese especial.

R$26 |Serve uma pessoa

Dom. a sáb.: das 18h às 23h30.

Av. Marcelino Pires, 890, Centro | 67 3033.1111

Utida Sushi

Yakisoba ao Molho Especial

Macarrão especial, legumes, carne bovina e molho especial.

R$28 | Serve uma pessoa

Ter. a qui.: das 18h30 às 22h30; sex. e sáb.: das 18h30 às 23h; dom.: das 18h30 às 22h.

Rua Major Capilé, 2598 | 67 3423.9203

Três Lagoas (5 restaurantes)

Árabi’s Esfiharia

Picanha Grill

Picanha Grelhada 180g, arroz, batata frita e salada de tabule ou alface/tomate.

R$24,90 | Serve uma pessoa

Seg. a sáb.: das 11h às 22h e dom.: das 11h às 21h.

Av. Ranulpho Marques Leal, SN, QD 113, Box 2, Lojas Havan, Jd Alvorada | 67 3521.6472

Brasa Grill

Bife de Ancho Angus

Chef Ercília Lourenço

Bife grelhado com tempero especial da chef

R$22,90 | Serve uma pessoa

Seg. a sáb.: das 11h às 14h

R. Paranaíba, 95, Centro | 67 3522.9196

Natelha Cupim

Filé mignon a quatro queijos

Chef Maria de Fátima

Filé mignon grelhado ao molho branco com quatro queijos.

R$60 | Serve duas pessoas

Seg. a sáb.: das 17h30 às 23h30

Av. Rosário Congro, 2409 | 67 3522.8821

Old Beer

Gouda Burguer

Chef Neto

Pão de cerveja; 180g de hambúrguer de fraldinha, queijo gouda, cebola caramelizada no barbecue, alface americana e tomate.

R$25 | Serve uma pessoa

Ter. a qui: das 18h à 0h; sex e sáb: das 18h à 1h e dom: das 18h às 23h.

R. Egídio Thomé, 1015 | 67 3521.8280

Pizzaria da Mama

Pizza Filet Gourmet

Chef Heron

Deliciosas tiras de filet mignon grelhado, muçarela, catupiry, noz-moscada, pimenta calabresa, azeitonas e orégano.

R$48 | Serve quatro pessoas

Dom. a sáb.: das 18h às 23h30.

Rua Alfredo Justino, 737, Centro | 67 3522.2966

Sobre a Beef Week

A Beef Week teve início em 2016, tendo sido realizada em Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) e São Paulo (SP), na mesma época da InterCorte, evento itinerante que percorre alguns dos principais pólos de produção pecuária do Brasil.

Em 2017, já foi realizada no mês de março em Mato Grosso, com a participação de restaurantes de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, e em maio na cidade de Uberaba (MG) durante a Expozebu.

Além da edição de Mato Grosso do Sul, em 2017 a Beef Week será realizada em Goiânia (GO), no mês de setembro, no período do InterConf, finalizando em São Paulo também com a InterCorte.

A InterCorte e a Beef Week fazem parte do “Integrar para Crescer”, plataforma de comunicação que envolve eventos e ações com o intuito de disseminar informação de qualidade, reverberando os temas e discussões relevantes ao setor em um programa semanal de mesmo nome, que vai ao ar aos domingos pelo Canal Terraviva, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Caminho do Boi, Dia do Produtor, manifesto #SomosdaCarne e Interconf fazem parte da plataforma. O movimento #SomosdaCarne, que nasceu para valorizar as iniciativas da cadeia produtiva e melhorar a visão que se tem a respeito tanto por quem produz como por quem consome.

