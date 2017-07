Fabricantes de máquinas e equipamentos recebem capacitação sobre segurança no trabalho 

Com o objetivo de ensinar os participantes a projetar, instalar, e padronizar comandos tanto elétricos, como mecânicos, a ABIMAQ desenvolve o curso com o tema “NR-12: Para fabricantes de máquinas e equipamentos”. As aulas acontecem entre 31 de julho e 01 de agosto, na sede de São Paulo da associação.

O treinamento é destinado a gerentes, supervisores, engenheiros dos departamentos de engenharia, projetos e assistência técnica. As aulas serão ministradas por Sidney Esteves Peinado e Fábio de Souza Aguiar, ambos especialistas em segurança e manutenção de máquinas, e processos. O curso também pretende auxiliar os profissionais na elaboração de manuais, check-list e parecer de conformidade de acordo com as normas NR-12 e NR-10, que regulamentam a segurança no trabalho. Conteúdo programático: – Legislação aplicável às máquinas, NR-12 interpretação; – Normas ABNT EN e ISO de segurança e suas aplicações; – Projeto e conceituação das medidas de segurança adequado ao risco; – Introdução ao processo de apreciação de risco; – Desenvolvimento de documentação tais como; – Manual do usuário; – Pareceres de conformidade; – Check-list e testes. Serviço: ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos “NR-12 – Para Fabricantes de Máquinas e Equipamentos” Data: dias 31 de julho e 01 de agosto Horário: das 09h às 18h Local: Sede ABIMAQ SP – Avenida Jabaquara, 2925 (Próximo à Estação São Judas do Metrô) Para mais informações e inscrição, acesse: www.abimaq.org.br ou entre em contato pelo telefone: (11) 5582-6321/6313