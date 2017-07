Prefeito de São Paulo avalia uma plataforma para estimular o setor privado e transformar empresas paulistanas e brasileiras em exportadores globais

O prefeito está avaliando a Rede GoB2BinBrazil, plataforma de comunicação universal que capacita empresas em todos os setores produtivos a interagir e fazer negócios com clientes no mundo inteiro

São Paulo, 13 de julho de 2017 – Na semana passada, o diretor da São Paulo Negócios – nova agência da Prefeitura de São Paulo para a promoção de exportações –, Ricardo Santana (ex-vice-presidente da Apex-Brasil) recebeu em mãos a proposta de uma rede de negócios que atende às necessidades de crescimento econômico da Cidade de São Paulo.

Direcionada à cadeia produtiva, a plataforma multilíngue GoB2BinBrazil está intimamente ligada ao interesse de cada usuário empreendedor que possui um registro CNPJ. Ela proporciona a comunicação em tempo real e os relacionamentos de negócios entre compradores e fornecedores nos mercados globais, conferindo a cada empreendedor usuário de micro, pequenas e médias empresas agilidade e flexibilidade sem precedentes para interagir sem investimento ou risco com 3,2 bilhões de potenciais clientes que usam a Internet no mundo todo.

(Assista no YouTube os vídeos https://www.youtube.com/watch?v=3jVGPEs7b-w e https://www.youtube.com/watch?v=dT1qZFV5UwI, apresentados anteriormente à Apex-Brasil.)

Segundo o CEO da empresa GoB2B International, Pierre Grossmann, responsável pela patente e pelo licenciamento dos direitos de uso do domínio da plataforma GoB2BinBrazil, “a proposta atende imediatamente a empresas de todas as atividades econômicas na cidade de SP e 18 milhões de empresas cadastradas no CNPJ em todos os municípios do Brasil, oferecendo a cada empreendedor cadastrado a possibilidade de divulgar seu produto ou serviço, negociar em tempo real com potenciais compradores de produtos e serviços brasileiros nos mercados de 200 países do mundo”.

Grossmann afirma ainda que “Ao contrário da abordagem tradicional das agências de promoção de exportações tradicionais como Apex-Brasil (federal), Investe São Paulo (estadual) e São Paulo Negócios (municipal), a plataforma GoB2BinBrazil contribui para o aumento do faturamento de cada usuário e beneficia prioritariamente todas as micro, pequenas e médias empresas. A rede PrefeituraSP.GoB2BinBrazil.com (nome sugerido) vai capacitar toda a população a interagir no inglês, o idioma internacional dos negócios, e dá oportunidades a todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros de participar em negócios de alcance global, ampliando a inserção do Brasil no mercado internacional”.

De acordo com dados oficiais, os pequenos negócios constituem mais de 98% das empresas no Brasil inteiro, são responsáveis por 27% do PIB e geram mais da metade dos postos de trabalho disponíveis.

A customização da plataforma GoB2BinBrazil com subdomínio para a Prefeitura de SP pretende promover não somente a Cidade de São Paulo mas os produtos, processos e serviços de todos os municípios, trazer mais divisas para o País e aumentar a arrecadação de impostos. Além disso, o serviço também oferece aos gestores do Governo dados de Inteligência Competitiva colhidos em tempo real para a realização de negócios em todos os países do mundo.

A proposta apresentada à Prefeitura de São Paulo pode ser acessada em https://s3.amazonaws.com/gob2b/media/Proposta_Prefeitura_SP_GoB2BinBrazil.pdf.

Sobre a plataforma GoB2BinBrazil:

Em um mercado globalizado a importância do processo de normatização e certificação é fundamental. O modelo de negócios da rede GoB2BinBrazil baseia-se no licenciamento para entidades públicas (na esfera federal, estadual ou municipal) para que elas possam disponibilizar gratuitamente um subdomínio/URL oficial, chancelado pelo governo para permitir que as empresas brasileiras ganhem credibilidade e possam competir em qualquer lugar do mundo.

A rede GoB2BinBrazil é a única plataforma que permite comunicação universal entre empresas, pois é fundamentada na patente desenvolvida e registrada internacionalmente pelo brasileiro Pierre Grossmann, que permite a interação de negócios utilizando uma taxonomia de termos padronizados para os produtos, processos e serviços de todos os 200 países do mundo.

A plataforma permite a criação de perfis das empresas usuárias e a inserção dos seus catálogos em um sistema normatizado que permite que tanto as empresas que querem vender quanto as que desejam comprar tenham a certeza de que estão falando dos produtos, processos e serviços corretos, dentro dos padrões normativos internacionais.

Contato:

GoB2B International Corp.

Pierre Grossmann – Inventor e CEO

pierre.grossmann@gob2bintl.com

+55 (11) 3159-2535 ramal 133

Antonio Lima – Jornalista (MTb 22452-SP)

antonio.lima@gob2bintl.com

+55 (11) 3159-2535 ramal 134

