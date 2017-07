Final de temporada de The 100 é destaque na programação da Warner!

Destaques da programação de 17 a 23 de julho

Segunda, 17 de julho

Warner Movies

Sete Vidas, 22h30*

Ben Thomas é um agente de imposto de renda que possui um segredo trágico. Ele salva a vida de completos desconhecidos por conta do sentimento de culpa que o persegue. Emily Posa muda sua vida quando muda os papéis e ajuda Ben a ser salvo..

Terça-feira, 18 de julho

Blindspot – Episódio Inédito “Evil Did I Dwell, Lewd I Did Live”, 00h20*

Com a ajuda de Nas, Weller e Jane finalmente ficam frente a frente com a fonte interna de Nas na Sandstorm e encaram um velho inimigo.

Cena de Blindspot

Quarta-feira, 19 de julho

Alta Frequência – Episódio Inédito “Deviation”, 21h40*

Em 2016, Raimy conhece um personagem estranho chamado Karl, que fala consigo mesmo no futuro. Em 1996, Frank acha que está sendo provocado pelo Nightingale.

Quinta-feira, 20 de julho

The 100 – Final de Temporada “Praimfaya”, 21h40*

No fim da temporada, será uma corrida contra o fim do mundo conforme Praimfaya chega e obriga nossos heróis a fazerem escolhas impossíveis para assegurar sua sobrevivência.

Não perca o final da temporada de The 100

Sexta-feira, 21 de julho

Warner Movies

A Garota Da Capa Vermelha, 21h40*

Valerie é uma jovem que vive em um vilarejo aterrorizado por um lobisomem. Ela é apaixonada por Peter, mas seus pais querem que se case com Henry, filho de uma família rica do local. Diante da situação, Valerie e Peter planejam fugir, mas veem seus planos irem por água abaixo quando a irmã mais velha de Valerie é assassinada pelo lobisomem que ronda a região. Adaptação moderna da clássica história da chapeuzinho vermelho.

Sábado, 22 de julho

Superstore: Uma Loja De Inconveniências – Episódio Inédito “Strike”, 13h*

Os funcionários da Cloud 9 estão em greve – Amy e Jonah pioram as coisas quando tentam negociar com o corporativo.

The Middle – Episódio Inédito “A Tough Pill To Swallow”, 13h25*

Mike tenta ajudar uma arrasada Sue a voltar para a faculdade após ela ter se esquecido de renovar sua ajuda financeira. Frankie tenta ensinar Brick a engolir um remédio.

Cena do episódio de The Middle

Domingo, 23 de julho

Domingo Heroico, a partir das 22h30*

Termine a semana em grande estilo com o eletrizante crossover Invasion, que une heróis como Flash, Arrow e a equipe de Legends of Tomorrow contra uma grande ameaça! Não perca os três episódios em sequência.

*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Sobre a Warner Channel – A Warner se consolidou como um dos canais mais assistidos no Brasil, com uma grande variedade de séries de sucesso, como Gotham, 2 Broke Girls, Flash, Arrow, Supergirl, Supernatural e The Big Bang Theory, assim como as maiores produções cinematográficas de Hollywood dos últimos anos. No Brasil, a Warner é uma marca da Turner do Brasil e alcança mais de 14 milhões de assinantes de TV Paga. Toda programação de qualidade do canal está disponível nas operadoras NET (canal 132 e 632), Sky (canal 44 e 244), Claro HDTV (canal 86 e 586), Oi TV HD (canal 44 e 544), GVT (canal 90) e Vivo TV (canal 71, 371, 545 ou 846).