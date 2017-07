Gustavo Mioto lança clipe de Relógio 

Relógio, música nova de Gustavo Mioto que já está tocando nas rádios de todo o país, acaba de ganhar videoclipe.

Nas imagens, dirigidas por Jacques Junior, Gustavo mexe nos ponteiros do relógio para voltar no tempo e consertar os erros que comete com sua mulher, vivida por podemos ver um casal, interpretado por Daiane de Paula, bailarina do Faustão.

“A ideia do clipe é muito bacana, porque todo mundo já quis uma oportunidade de voltar no tempo pra consertar os erros” – conta Gustavo.

Confira Relógio: https://youtu.be/5SWqRSKCEbY

Gustavo está cada vez mais multiplicando seus números: já são mais de 75 milhões de visualizações em seu canal oficial do Youtube e está há mais de 8 meses entre as 10 músicas mais tocadas do país com Impressionando os Anjos.



