Os irmãos Hanson chegam a Salvador

Os irmãos Isaac, Taylor e Zack Hanson fizeram um marco significativo no cenário musical durante seus 25 de carreira com a banda HANSON. No dia 27 de agosto desembarcam na capital baiana para apresentação única na Arena Fonte Nova, Praça Azul.

Com o início de sua carreira em 1992, a banda passou os primeiros cinco anos construindo sua base de fãs como uma banda independente de Tulsa, Oklahoma, estado Americano. Após assinarem com uma gravadora em 1997, eles se viram em meio a um crescimento meteórico com o seu single internacionalmente conhecido “MMMBop”, do seu álbum de estreia “Middle Of Nowhere”, que foi seguido por mais 40 top singles consecutivos. Esse sucesso foi seguido por uma extensa linha se hits, mais de cinco álbuns gravados, múltiplas nomeações ao Grammy e mais de 16 milhões de cópias vendidas.

Após sua segunda década, a banda trilhou o seu próprio caminho, administrando um selo independente e ao mesmo tempo mantendo uma relação cobiçada com sua base de fãs internacional.

Em 2007, lançaram uma campanha de suporte a pobreza e HIV/AIDS na África (TakeTheWalk.net). Em 2013, a banda lançou a HANSON Brothers Beer, estreando seu novo empreendimento com a cerveja Pale Ale assinada Mmmhops. Em 2014, lançaram o Jam Beer and Music Festival em sua cidade natal, Tulsa, o festival recebe mais de 40 mil pessoas ao ano.

Agora em 2017, a banda comemora seu 25º ano de carreira juntos com o lançamento da turnê internacional “Middle Of Everywhere World Tour” e do seu primeiro álbum de greatest hits, que destaca as principais músicas dos seis álbuns e seu novo single “I Was Born”.

Serviço

Hanson em Salvador

Início das Vendas: Sexta-feira, dia 21 de julho

Data: 27 de agosto(Domingo)

Local: Arena Fonte Nova, Praça Azul

Portões: 19h30

Ingressos 1º lote

ARENA R$180,00 (inteira) R$90,00 (meia)

Pontos de venda: site BilheteriaVirtual.com e nas lojas Pida e Balcão de Ingressos.

