Brasil tropeça no Grand Prix e perde para a Tailândia

A Seleção Brasileira não teve grande apresentação na madrugada deste sábado e acabou tropeçando no Grand Prix de vôlei. A seleção do técnico José Roberto Guimarães enfrentou a Tailândia e perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 27/25.

Pela primeira vez na história do torneio internacional, o Brasil perdeu uma partida para as tailandesas. Em 12 partidas, a Seleção nacional nunca havia tido um resultado negativo contra as rivais.

Atuando em Sendai, no Japão, o Brasil foi irreconhecível e pagou caro pela baixa atuação. Após a grande apresentação contra a Sérvia, quando pulverizou as adversárias, a Seleção acabou caindo para a Tailândia, que possui um nível bem abaixo das vice-campeãs olímpicas.

O Brasil pecou nos ataques, não teve grande presença da linha de bloqueio e ainda parou na forte defesa das tailandesas. No último set, Natália e companhia até tentaram vender caro a derrota, mas não conseguiram superar as adversárias.

Com o resultado neste sábado, a Seleção de José Roberto Guimarães caiu para a quarta posição do Grupo 1 do Grand Prix. Agora, em cinco partidas, o Brasil possui três vitórias e duas derrotas, e soma oito pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Japão. As donas da casa enfrentam as brasileiras na madrugada neste domingo, às 01h15 (de Brasília).

