Brasília, 14 de julho de 2017

Tucanos destacam participação do jovem na política em debate com estudantes do Estágio-Visita

Parlamentares do PSDB participaram nesta semana de um debate com cerca de 70 universitários que estavam participando do Estágio-Visita, na Câmara dos Deputados. Entre os assuntos abordados, tiveram destaque o impacto das redes sociais na sociedade e na política e a aprovação da reforma trabalhista no Senado. Os tucanos falaram sobre os diferentes aspectos das mídias sociais, da importância da modernização da legislação, além de destacarem como fundamental a participação do jovem na política. Leia mais

Regularização fundiária dará dignidade a milhares de cidadãos brasileiros, diz Nilson Leitão

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nilson Leitão (MT), destacou a importância da sanção da MP 759, que trata da regularização fundiária. Ele, que participou da cerimônia de assinatura da lei pelo presidente da República, disse que essa é uma das melhores notícias dos últimos tempos. A nova regulamentação é tida como o marco legal para garantir o título de propriedade para moradores de núcleos rurais e urbanos. Leia mais

Ministério das Cidades publica detalhamento de valores do Cartão Reforma

Comandado pelo deputado licenciado Bruno Araújo (PE), o Ministério das Cidades publicou, na edição desta sexta-feira (14) do Diário Oficial da União, o decreto que detalha os valores a serem repassados aos beneficiários do programa Cartão Reforma. O benefício, que poderá ser repassado para famílias com renda mensal de até R$ 2.811, visa contribuir em reformas, ampliação e até mesmo em conclusão de moradias, sem a necessidade de retorno do investimento ao Governo Federal. Leia mais

Vecci critica retirada de recursos de fundos constitucionais para aplicação no FIES

Indignado. Essa foi a expressão utilizada pelo deputado Giuseppe Vecci (GO) ao comentar a Medida Provisória (MP) 785, publicada no último dia 7 no Diário Oficial da União. O texto altera seis leis do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa de crédito estudantil. Leia mais

Lobbe Neto elogia Resolução da Anvisa sobre rastreabilidade de medicamentos

O deputado Lobbe Neto (SP) destacou a publicação de resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que determina novos mecanismos e procedimentos para o rastreamento de medicamentos. O tucano explica que no âmbito do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM), os rastreamentos acontecerão por meio de tecnologia de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados, em produtos farmacêuticos no território nacional. Leia mais

As reportagens da Rádio PSDB estão identificadas com ,

enquanto aquelas com vídeo têm o símbolo .