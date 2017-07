Agora Brasil: Notícias do Dia – FGTS: Caixa paga mais de R$ 41, 8 bilhões das contas inativas

Brasília, 14 de julho de 2017.

FGTS: Caixa paga mais de R$ 41,8 bilhões das contas inativas

Um total de R$ 41,8 bilhões foi pago a 24,8 milhões de trabalhadores beneficiados pelo saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esse total foi liberado pela Caixa Econômica Federal até a última quarta-feira (12) e equivale a 96% do valor disponível para saque (R$43,6 bilhões). O número de trabalhadores que sacaram os recursos das contas do fundo representa 82% das 30,2 milhões de pessoas beneficiadas pela medida. Os recursos sacados das contas inativas do FGTS superaram a previsão inicial do banco de R$ 35 bilhões.

Carteira de motorista vencida vale como

documento de identificação

Os cidadãos agora podem utilizar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida como documento de identificação. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) atesta que a validade se refere apenas à vigência da permissão para dirigir e dos exames de aptidão. O presidente do Contran, Elmer Coelho Vicenzi, explicou que a proposta partiu de dúvidas da população. Segundo o presidente, não há prazo para a CNH ser usada como documento de identificação.

Dez pontos da modernização trabalhista: confira

o que muda para patrões e empregados

A aprovação da modernização das leis trabalhistas vai mudar as relações de trabalho no País. A expectativa do governo é de que as novas regras contribuam com melhores condições no ambiente de trabalho para os empregados e mais segurança na hora de contratar para os empregadores. Confira abaixo as principais mudanças aprovadas da nova lei.

Intenção de viajar dos brasileiros atinge maior nível do ano

Cerca de 25% dos brasileiros entrevistados em junho pretendem viajar nos próximos seis meses, o melhor resultado deste ano, segundo a pesquisa Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem, divulgada pelo Ministério do Turismo. Além de ser o maior percentual de 2017, a intenção de viagem também cresceu nas quatro faixas de renda familiar pesquisadas. Na comparação com junho de 2016 passou de 19,7% para os atuais 23%. Dos brasileiros que pretendem fazer as malas até dezembro, 79,4% devem visitar destinos nacionais.

Capes seleciona pesquisadores para expedição no Pacífico Sul

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) recebe, até 15 de setembro, inscrições de pesquisadores para integrar a Expedição IODP 378 – South Pacific Paleogene Climate, que ocorre de outubro a dezembro de 2018. Os candidatos à expedição devem ter doutorado, pós-doutorado ou ser pesquisadores plenos (mais de oito anos de título de doutorem especialidades de biologia e geologia. As inscrições devem ser feitas na página da Capes. O pesquisador selecionado contará com auxílio-deslocamento para aquisição das passagens internacionais e de seguro saúde. Durante sua permanência no navio Joides Resolution, as despesas de acomodação e alimentação serão custeadas pelo International Ocean Discovery Program (IODP).

Secretarias de educação começam pré-matrícula

do MedioTec em todo o País

Já está aberto o período de pré-matrículas para os selecionados no MedioTec, programa do Ministério da Educação para estudantes do ensino médio da rede pública. O objetivo é qualificar esses jovens por meio de cursos técnicos, que começam no segundo semestre deste ano, paralelamente às aulas formais dos estudantes. O aluno interessado em garantir a vaga precisa ir à diretoria de sua escola ou à própria secretaria estadual. São 107.465 oportunidades em 131 cursos técnicos espalhados por todo o País.

