Encontros discutem os mitos, modas e fatos sobre atividades físicas e dietas no Sesc Vila Mariana

A atividade conta com dois encontros ministrados por Fernando Catanho

O Sesc Vila Mariana oferece nos dias 20 e 29 de julho, uma oficina e bate-papo com Fernando Catanho sobreAtividades físicas e dietas: diversidade, modas, mitos e fatos. Os encontros acontecem no Foyer, sendo às19h30 no dia 20, quinta-feira, e às 14h no dia 29, sábado. A atividade é gratuita e as inscrições podem ser feitas no local, no dia da atividade.

Os encontros abordam temas como o polêmico jejum intermitente, as dietas de emagrecimento low-carb, a hipertrofia muscular e suplementos, assim como a definição muscular a partir de exercícios aeróbicos.

A atividade está inserida no Projeto Mexa e Remexa, que apresenta e discute a importância da prática de atividade física regular aliada a uma alimentação saudável, em busca de uma melhor qualidade de vida.

Fernando Catanho que ministrará os encontros é bacharel em Treinamento Esportivo e licenciado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da UNICAMP (2002/2003). Especialista em Bioquímica e Fisiologia do Exercício pelo Laboratório de Bioquímica do Exercício/Instituto de Biologia da Unicamp (LABEX/IB UNICAMP) (2003). Doutor em Biologia Funcional e Molecular pelo LABEX/IB UNICAMP (2004-2009). Pós-doutorado em Biologia Funcional e Molecular pelo LABEX/IB UNICAMP (2010-2014). Tem experiência em pesquisa, ensino, extensão e prática nas áreas de Bioquímica e Fisiologia do Exercício, atuando como membro-pesquisador do LABEX/IB UNICAMP (2000-2014).

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ 03yzl8sdxcwmi0r/ AADHErRM45e6mCbFVKSO0SOta?dl=0

Serviço: