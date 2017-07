Sesc São Paulo oferece centenas de atividades durante as férias de julho

Atrações acontecem diariamente em 34 unidades da capital, litoral e interior do estado

Barbatuques; Trio Mas Non Troppo; e Tardes Lúdicas de Desenho Durante todo o mês de julho, o Sesc São Paulo realiza em sua rede estadual a programação especial Nas Férias…, reunindo atividades culturais e recreativas voltadas ao público infanto-juvenil e suas famílias, grande parte delas com entrada franca. Buscando ampliar o repertório de crianças e jovens, o projeto garante o acesso a diferentes experimentações e vivências por meio de passeios, oficinas, música, circo, teatro, dança, cinema, contação de histórias, recreação, intervenções artísticas, exposições, expressão corporal, esportes, literatura, tecnologia, artes manuais, artes visuais, ações para a cidadania, além do Espaço de Brincar, voltado a crianças de 0 a 6 anos. As atividades reforçam e estimulam o convívio, oferecendo tempo e espaço para tanto. A sociabilização de crianças e jovens com adultos e idosos, a valorização de brincadeiras locais, o fortalecimento de vínculos afetivos e a desconstrução das fronteiras etárias também são pilares da proposta. O Sesc Belenzinho realiza o projeto Férias Fora do Sofá, com exibição de filmes, para toda a família, na Convivência, entre 18 e 28 de julho. Na mesma unidade acontece a programação de dança para a primeira infância Na Pontinha dos Pés, que traz os espetáculos O sonho de Maria Luísa, da Cia Noz de Teatro, Dança e Animação, dias 15 e 16; o espetáculo 5 dançadeiras…peiras meiras dimofeiras seracoteiras, realizado pela Cia Giz de Cena, nos dias 22 e 23; e Pé de vento cabeça no chão, da Companhia REC/Alice Ripoll, dias 29 e 30. A poesia e a música são destaque no Sesc Pinheiros, que promove, na Praça, a atividade Cante Lá que Eu Canto Cá: I Festival de Poesia de Repente para Crianças, apresentando ao público a poesia de repente por meio da performance de cantadores de profissão, que se encontram para o desafio do canto e do improviso; e o show do grupo Tiquequê (dias 22 e 23), que mistura linguagens expressivas para o público infantil, em uma integração criativa de música, teatro, narração de histórias, dança e brincadeiras. Já o Sesc Vila Mariana apresenta show daBanda Mirim (dias 15 e 16), a aula-espetáculo do grupo Barbatuques (dia 23) e a Série Concertinho, que traz as atrações Fê Lelot – Música de Câmara para Crianças (dia 08), Duo Clownrinetas – Em Busca da Clarineta Encantada (dia 15) e Trio Mas Non Troppo, com Mauro Braga, Pedro Assad e Fabio dos Santos (dia 22). No Sesc Pompeia, acontece o show Ciranda dos Orixás (8, 9, 15 e 16), com a Cia Tempo de Brincar, que apresenta canções em homenagem aos Orixás e aos cânticos e ritmos de tradições e matrizes afrobrasileiras. Dias 1º e 2 de julho, o destaque fica por conta do espetáculo Desastro, inspirado no clássico Space Oddity, de David Bowie, e conta com direção e performance de Neto Machado. Há, ainda, os espetáculos de circo Bora Brincar (dias 22, 23, 29 e 30), com o Coletivo Pernalta, e O Livro do Mundo Inteiro, com a Trupe Dunavô (dias 15, 16, 22, 23, 29, 30). Exposição multimídia de basquete Sesc Consolação realiza a exposição de basquetebol 120 X 115: O Ouro em Indianápolis. Com curadoria de Marcelo Duarte, autor do livro Guia dos Curiosos, a exposição celebra os 30 anos da conquista da medalha de ouro pela Seleção Brasileira de Basquete Masculino no Pan-Americano de Indianápolis, e traz no título o histórico placar da partida final entre Brasil e Estados Unidos. A superação do medo é o tema das Férias Terríveis do Sesc Osasco, que inclui a Jam de Dança Minotauro (dia 1º), o espetáculo circense Circo de Horrores e Maravilhas (dia 15) e o show de variedades Theatro Misterioso(dias 04, 07, 12 e 16), em que figuras fantásticas e personagens inusitados tratam de temas como a passagem do tempo, a liberdade e o amor. A brincadeira e a diversão são o mote da programação do Sesc Interlagos, que traz espetáculos de teatro comoSementeiras (dias 09 e 30) e Era Uma Casa Muito Engraçada (dia 23), e atrações musicais como Heróis à Vista(dias 02 e 16), que por meio da manipulação de bonecos conta a aventura de Boris, um cãozinho filhote que sonha ser um cão-guia como seu pai. A unidade realiza ainda Oficinas de Jogos Tradicionais do Mundo – Puluc (dia 15), Dao (dia 22) e Shisima (29), que trabalham de maneira divertida a construção de jogos tradicionais de diferentes lugares do mundo, feitos a partir de madeiras descartadas em lixos e marcenarias, entre outras atividades lúdicas e educativas. maker Cultura maker toma conta do Sesc São Caetano no projeto especial de férias Monta e Apronta, Sem Faz de Conta! (dia 10 a 14; dia 17 a 21), que traz uma série de atividades que envolvem desde a produção do próprio lanche até a criação de um mecanismo para irrigação automática de hortas, criação de robôs, e tem como encerramento a visita a um FabLab, laboratório de criação de uso público e coletivo, com um piquenique no local. A unidade promove ainda atividades de Turismo Social (Oba! Férias!), espetáculos de circo, vivências para a primeira infância, entre outros. Cinema

No CineSesc, o destaque fica com a estreia da cópia restaurada do clássico A História Sem Fim (dia 06 a 12), dirigido por Wolfgang Petersen, filme de 1984 que marcou uma geração de espectadores. Ele conta a história de Bastian, um garoto que usa sua imaginação como refúgio dos problemas do dia-a-dia. Um dia, após se livrar de alguns garotos que insistem em atormentá-lo, ele entra em uma livraria. Lá o proprietário mostra um livro antigo, chamado A História Sem Fim, classificado como perigoso. A leitura o transporta para o mundo da imaginação e fantasia, onde o protagonista vive uma série de aventuras.

Sobre o Programa Espaço de Brincar do Sesc São Paulo

Destinados a crianças de 0 a 6 anos e seus adultos de referência, o Programa Espaço de Brincar desenvolve diferentes atividades que valorizam o protagonismo da criança e incentivam as relações intergeracionais. As unidades Belenzinho, Bom Retiro, Campo Limpo, Interlagos, Itaquera, Osasco, Parque Dom Pedro II, Pompeia, Santana, Santo Amaro, Santo André, São Caetano e Vila Mariana possuem espaços físicos que têm como principal objetivo estimular o brincar. É um espaço interativo, que contempla a ideia da convivência lúdica entre as crianças e entre elas e seus acompanhantes.

Oba! Férias!

Outro destaque é a programação Oba! Férias!, organizada pela área de Turismo Social do Sesc, com diversospasseios turísticos para crianças de 0 a 12 anos e seus responsáveis, em 25 unidades da capital, litoral e interior. O Sesc Consolação promove a atividade Aventureiros da História e Piquenique na Praça (dia 18), mostrando que é possível viajar sem sair de São Paulo, com uma aventura para toda a família desvendar as histórias que rondam a região do Parque Buenos Aires, em Higienópolis.

O Sesc Carmo promove um passeio à Fazenda Santo Antônio de Bela Vista, em Itu, para mostrar aos pequenoscomo é produzido o café. A atividade Do cafezal ao cafezinho para crianças mostra as etapas da cultura do café, desde a formação de mudas da planta, passando pela torra, moagem e empacotamento de grãos. Já a atividadeO Gênio do Crime (dia 22), do Sesc Santana, tem como ponto de partida o enredo do livro de João Carlos Marinho e brinca com os locais e personagens mencionados na história. O Sesc Ipiranga leva seus frequentadores para aproveitarem Um Dia no Sesc Itaquera (dia 16), unidade campestre que possui uma área de 350.000m2, conhecida pela paisagem natural em áreas remanescentes de Mata Atlântica.

A relação das crianças com as cidades é tema da palestra A criança na cidade (dia 20), no Centro de Pesquisa e Formação, com o objetivo de tratar dos potenciais educativos do espaço público e como as crianças se relacionam com as cidades. A palestra é ministrada por Adriana Friedmann, mestre em Educação pela UNICAMP e doutora em Antropologia pela PUC-SP, criadora e coordenadora do Mapa da Infância Brasileira.

A programação completa do Oba! Férias! está disponível em sescsp.org.br/obaferias . As inscrições devem ser feitas antecipadamente, as atividades têm vagas limitadas e valores acessíveis.

PROGRAMAÇÃO | SESC VILA MARIANA



MÚSICA



Barbatuquices

Dia 23 de julho, domingo, às 16h

R$ 17

R$ 8,50 (meia)

R$ 5 (Credencial Plena)

Grátis para crianças até 12 anos

Teatro (capacidade: 620 lugares)

Livre

Limitado a quatro ingressos por pessoa



Barbatuquices é uma aula-espetáculo em que o público e integrantes do grupo Barbatuques vivenciam brincadeiras musicais e descobrem seu corpo sonoro através de uma deliciosa e lúdica imersão na riqueza de nosso repertório popular além de músicas do próprio grupo. Trata-se de uma experiência musical abrangente e interativa em que pais, filhos, educadores e participantes de todas as faixas etárias são convidados a explorar a diversidade de timbres do corpo como palmas, estalos, sons produzidos pela boca ou pelos pés, entre outros e através deles fazer música e tocar com o Barbatuques. Uma atividade que une o caráter pedagógico ao artístico, mesclando oficina e show, e que pode ser realizada em áreas de convivência, escolas, festas, ginásios, congressos de educação ou qualquer espaço que estimule a confraternização entre os participantes.

Concerto



Trio Mas Non Troppo – Com Mauro Braga, Pedro Assad e Fabio dos Santos

Dia 22 de julho, sábado, às 15h

R$ 17

R$ 8,50 (meia)

R$ 5 (Credencial Plena)

Grátis para crianças até 12 anos

Auditório (capacidade: 128 lugares)

Livre

Limitado a quatro ingressos por pessoa

Um divertido recital para crianças de todas as idades, tamanhos e formatos e famílias de todas as cores e configurações! Violino, violoncelo e piano, uma tradicional formação na história da música de concerto. A ela dedicaram-se grandes compositores: Beethoven, Schubert, Shostakovich, Villa-Lobos, Guerra Peixe e muitos outros. Trio ma non Troppo explora diferentes possibilidades desta formação, apresentando solos, duos e um potente e descontraído trio (Mauro Braga ao violoncelo, Pedro Assad ao piano, e Fabio dos Santos ao violino). Um recital sem medo de ser feliz! Estrelado por um violinista nerd, um violoncelista excêntrico e um pianista confuso. Juntos, sem abrir mão do refinamento musical e do respeito pelos grandes mestres da música, apresentam um concerto cheio de aventuras cômicas. Entre arpejos, tombos, melodias e muito tempero brasileiro, o espectador passeará por clássicos da chamada música de concerto, conhecendo um pouco de suas estórias. Uma viagem que o fará chorar…de rir! Trio ma non Troppo desafia o público: é impossível dormir.

Oficinas



Tardes Lúdicas de Desenho

Oficina com Victor Canela

De 6 a 27 de julho, quintas, às 15h e às 16h

Grátis | Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência, no local

Sala Corpo & Artes – 6º Andar – Torre B

Classificação indicativa: 6 anos

Nos encontros, o desenho será reconhecido como um instrumento vivo de construção do pensamento, que não deve nunca deixar de ser estimulado. Serão desenvolvidas diferentes atividades, “Histórias de Montar”, “Desenhando Tranqueiras”, “HQ Rotativa”, “Bois aos Nomes”, “Colenho & Desenhagem”, que visam expandir a noção de desenho das crianças participantes, por meio de alguns combinados e orientações lúdicas, com o objetivo de incrementar e complexificar o processo individual de cada uma. Victor Canela é desenhista, roteirista e educador. Formado em cinema pela Universidade Federal de São Carlos, já escreveu conteúdos para canais como Cartoon Network, Nickelodeon, TVEscola, Canal Brasil e MTV. É editor da Revista Antílope e teórico e da editora Livros-Fantasma. Ministra cursos práticos de desenho, quadrinhos e artes em instituições culturais

Desenhaço para Crianças

Oficina com Victor Canela

Dia 22 de julho, sábado, das 11h às 13h e das 15h às 17h

Praça de Eventos

Grátis | não há necessidade de inscrição

Livre

O Desenhaço para Crianças é um encontro de desenho para pequenas e pequenos desenhistas, acompanhados de seus pais e/ou responsáveis. O objetivo do encontro é propiciar um dia todo de jogos e brincadeiras em que o desenho seja o fio condutor do pensamento e do processo criativo de cada criança. Entendendo que todas as crianças desenham, embora não tenham um método (isso é coisa de adulto), o desenho é uma forma de diversão, de jogo e brincadeira, assim como um meio de expressão individual. Victor Canela é desenhista, roteirista e educador. Formado em cinema pela Universidade Federal de São Carlos, já escreveu conteúdos para canais como Cartoon Network, Nickelodeon, TVEscola, Canal Brasil e MTV. É editor da Revista Antílope e teórico e da editora Livros-Fantasma. Ministra cursos práticos de desenho, quadrinhos e artes em instituições culturais. Retirada de senha 30 minutos antes, no local.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS



A Festa do Bumba Meu Boi

Contação de Histórias seguida de Oficina de Chapéu de Fita

Com a Cia. Olho d’Água

Dia 22 de julho, sábado, das 13h30 às 15h

Sala Corpo & Artes – 6º Andar – Torre B

Grátis | Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência

A Cia. Olho D’Água apresenta a versão de uma das famosas histórias do Bumba Meu Boi, na qual um vaqueiro muito atrapalhado tem uma reviravolta em sua vida quando a esposa fica grávida e com desejo de comer a língua do boi predileto do Coronel. Uma história divertida, repleta de toadas e canções tradicionais, que traz ao público a origem de uma das mais belas e populares festas brasileiras. Após a contação, haverá uma oficina de customização de um dos tradicionais adereços da festa de Bumba Meu Boi, do Maranhão. Com fitas, lantejoulas e chitas, enfeitaremos os chapéus dos vaqueiros e brincaremos com o Boi-Bumbá.

Histórias na Beira do Mar

Contação de Histórias seguida de Oficina dos Sons da Água

Com a Cia. Olho d’Água

Dia 23 de julho, domingo, das 13h30 às 15h

Sala Corpo & Artes – 6º Andar – Torre B

Grátis | Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência

Pensando na fluidez do rio, na profundidade das lagoas, no movimento do mar e na limpidez das fontes, a Cia. Olho D’Água preparou histórias que se passam na beira ou até debaixo d’água. São três pequenos contos mescladas à canções, instrumentos e brincadeiras que têm esse elemento como tema. Após a contação, haverá uma oficina que irá explorar os sons da água com o auxílio de garrafas, bacias, canudos e outros utensílios. O público terá a oportunidade de experimentar e fazer música com as diversas possibilidades sonoras da água – derramar, chacoalhar, soprar, bater, etc.

O Grãozinho de Bico

Contação de Histórias seguida de Oficina de Percussão Corporal

Com a Cia. Olho d’Água

Dia 29 de julho, sábado, das 13h30 às 15h

Sala Corpo & Artes – 6º Andar – Torre B

Grátis | Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência

Nesta narração a Cia. Olho D’Água apresenta a história de um casal pobre que não tinha filhos até que, num toque de mágica, arranjam um filho muito especial que enfrentará diversas aventuras. Uma livre adaptação, recheada de mímica, percussão corporal e divertidas canções, baseada no conto tradicional “O Grãozinho e o Boi”, registrada por Ítalo Calvino em seu livro Fábulas Italianas . Após contação haverá uma oficina de percussão corporal, onde o grupo guiará o público pelas possibilidades sonoras de nossos corpos, apresentando e ensinando sonoplastias, ritmos e canções utilizadas na história.

Histórias Moldadas pelo Barro

Contação de Histórias seguida de Oficina de Modelagem em Argila

Com a Cia. Olho d’Água

Dia 30 de julho, domingo, das 13h30 às 15h

Sala Corpo & Artes – 6º Andar – Torre B

Grátis | Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência

Da Terra viemos e para ela voltaremos…é o que dizem muitas tradições antigas ao redor do mundo. Nesse encontro a Cia. Olho D’Água partirá do mito Iorubá da criação do mundo por Nanã e Iemanjá – uma trazendo a terra a outra trazendo a água – para mostrar a importância do barro na criação e recriação de nosso mundo. Entre mitos de criação e vivências com argila, conduzirão o público por um passeio musical e cultural dialogando com a poética da Mãe Terra presente em tantas culturas.

Após contação, haverá uma oficina de modelagem em argila, onde o público poderá aprender suas técnicas básicas e experimentar a possibilidade de criar texturas com grãos e sementes.

CINEMA



Clássicos Sci-Fi



A Ameaça que Veio do Espaço

(Direção: Jack Arnold. EUA, 1953, 80 minutos, P&B)

Dia 29 de julho, sábado, às 14h

Auditório (capacidade: 128 lugares)

Classificação indicativa: 14 anos

Grátis

Retirada de ingressos com 1 hora de antecedência, limitado a 2 por pessoa, na Central de Atendimento

No interior do Arizona, um astrônomo descobre que uma espaçonave caiu no deserto, mas ninguém acredita nele. Quando moradores começam a desaparecer, ele decide investigar. Baseado em um conto de Ray Bradbury (Fahrenheit 451). Jack Arnold (1916-1992) foi um diretor e ator estadunidense de filmes para o cinema e televisão, conhecido por suas produções de ficção-científica e horror que foram destaque na década de 1950.

ESPORTE E ATVIDADE FÍSICA



Aula aberta



Yoga Pais e Filhos

Aula Aberta com os Instrutores do Sesc

De 2 a 30 de julho, domingos, das 11h às 12h

Sala Corpo & Artes – 6º Andar, Torre B

Livre

Grátis | não é necessária inscrição

Prática indiana indicada para pessoas que buscam equilíbrio, por meio de exercícios de respiração e posturas, mesclando tonicidade e relaxamento, aliado a meditação. Nessa atividade as crianças serão contempladas, em um momento de interação com a família. Serão realizados exercícios, posturas, jogos e brincadeiras.

Vivência



Xadrez

Com Joara Chaves

De 1 a 22 de julho, sábados, das 15h às 18h

Sala de Atividades – 7º Andar, Torre B

A partir de 10 anos

Grátis | não é necessária inscrição

Oficina de xadrez com Joara Chaves , mestre internacional feminina desde 1985, árbitra internacional desde 1993 pela Federação Internacional de Xadrez, árbitra internacional da IBCA ( International Chess Blind Association ) desde 1996, tendo diversas participações em competições nacionais e internacionais, títulos como a 6ª melhor jogadora do mundo no 3º tabuleiro na Olimpíada Mundial de Novi Sad, Iugoslávia – 1990. Nesta atividade o público poderá conhecer essa modalidade esportiva que usa raciocínio, lógica e estratégia para vencer o oponente, recebendo dicas e orientações da mestre, podendo também realizar jogos com outros participantes e com a própria Joara.

Jogos do Mundo

Com Caravana Lúdica

De 4 a 25 de julho, terças, das 15h às 18h

Sala Corpo & Artes – 6º Andar, Torre B

Livre

Grátis | não é necessária inscrição

Nesta atividade o público terá contato com diferentes jogos do mundo, confeccionados com material reciclável, com arte em tecido, pirógrafo e tinta, variando entre jogos de quebra-cabeça, destreza, bloqueio, percurso, captura e contagem, dentre outros. Além dos jogos em si, o público também receberá informações sobre a época, a história e as regras desses jogos, podendo vivenciar inclusive, tabuleiros que datam desde 1400 A.C.

OFICINA DO NADO

Vivências de técnicas, correções e treinos específicos para um melhor desenvolvimento das práticas aquáticas.



Vivência



Multinatação – Muito Mais que Nadar

Oficina com Ednaldo Herculano Miranda Júnior (Manno)

Dia 30 de julho, domingo, das 10h30 às 12h30

Piscina

Classificação indicativa: 12 anos

Grátis | inscrições no dia e local

A Multinatação é um método de treinamento da natação, que desenvolve a coordenação, propriocepção, força e a resistência do nadar com técnicas específicas. Criado e desenvolvido por Ednaldo Herculano Mirand Júnior , mais conhecido como Manno, que é ex-aulixiar da seleção brasileira de natação e ex-técnico da seleção brasileira paralímpica. O método surgiu a partir da observação das diferenças da cultura da natação no país durante as viagens de Manno.

Obs: Necessário credencial plena e exame dermatológico atualizado.

TREINANDO COMO ATLETA

Atividades ministradas por profissionais que atuam diretamente com atletas, como técnicos, preparadores físicos, nutricionistas, etc.



Aula aberta



Multinatação

Aula Aberta com Ednaldo Herculano de Miranda Junior (Manno)

Dia 29 de julho, sábado, das 9h30 às 10h30

Piscina

Classificação indicativa: 12 anos

Grátis | não é necessária inscrição

Aulas especiais para os alunos dos cursos permanentes de práticas aquáticas e demais interessados. A Multinatação é um método de treinamento da natação que desenvolve a coordenação, propriocepção, força e a resistência do nadar com técnicas específicas. Criado e desenvolvido por Ednaldo Herculano Mirand Júnior , mais conhecido como Manno, que é ex-aulixiar da seleção brasileira de natação e ex-técnico da seleção brasileira paralímpica. O método surgiu a partir da observação das diferenças da cultura da natação no país durante as viagens de Manno.

Obs: Necessário ter credencial do Sesc e exame dermatológico atualizados.

Vivência

Brincando com Capoeira

De 1 a 29 de julho, sábados, das 11h às 12h30

Sala Corpo & Artes – 6º Andar, Torre B

Livre

Grátis | não é necessária inscrição

O projeto Brincapoeirar propõe ações de imersão na capoeira, com atividades dirigidas e dinâmicas preparadas para o público Inter geracional (pais e filhos), sobretudo crianças e adolescentes. O projeto busca ampliar o repertório psicomotor, colaborando com a formação da identidade cultural, cidadania, cultura de paz e bom convívio das regras sociais, de forma lúdica e educativa.

Intervenção



Experimentações Sensoriais

De 4 a 25 de julho, terças-feiras, das 10h às 12h

Sala Corpo & Artes – 6º Andar, Torre B

Livre

Grátis | não é necessária inscrição

Atividades de exploração dos sentidos por meio de materiais diversos de artes. Com instrutores de atividades infanto-juvenis da unidade.

ÂNIMAPA: Vivência das Cores Musicadas

De 4 a 26 de julho, terças e quartas, das 15h às 16h30

Espaço de Brincar – 9º Andar, Torre B

Livre

Grátis | não é necessária inscrição

ÂNIMAPA é uma proposta de interação entre as linguagens visuais e musicais baseada nos estudos do Rudolf Steiner e Johann Wolfgang Von Goethe. O ideal da intervenção é despertar os elementos visuais compostos por cores frias ou quentes e a vivência da música instrumental relacionadas às cores, vislumbrando a percepção dos pais e das crianças sobre o tempo em que ocorre o brincar e a relação de como ele se manifesta através do espaço lúdico montado em tempo real. Com instrutores de atividades infanto-juvenis da unidade.

Jogos e Brincadeiras Sensoriais

De 6 a 27 de julho, quintas, das 10h às 12h

Sala Corpo & Artes – 6º Andar, Torre B

Livre

Grátis | não é necessária inscrição

Atividades, jogos e brincadeiras que exploram diversos materiais por meio dos sentidos e experiências lúdicas. Com instrutores de atividades infanto-juvenis da unidade.

Vivência



Kempô Indiano – Oficina de Arte Marcial para Crianças e Familiares

De 1 a 29 de julho, sábados, das 16h às 18h

Sala Corpo & Artes – 6º Andar, Torre B

Livre

Grátis | Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência

Por meio da inspiração nos animais e nas forças da natureza, trabalhados num ambiente de muita interação e espontaneidade, o Kempô acessa muito facilmente o universo infantil, propiciando um treinamento corporal lúdico e desafiador. No amplo leque de possibilidades do Kempô, onde aparecem os movimentos do tigre, do macaco, da serpente, da garça, do lobo e muitos outros, também aparecem os tópicos como prontidão, relaxamento, estratégia, diferenças de comportamento entre um animal e outro, permitindo um rico caldo de aprendizados, mas focando mais na intenção interior ligada a essas forças do que em uma forma exterior pré-determinada. O Kempô (Sangha) é uma arte guerreira que combina características a um só tempo contemporâneas e tradicionais. Fala-se antes num descondicionamento para redescobrir um potencial interior pré-existente do que num condicionamento físico visando a aquisição de algo novo.

FOTOS PARA DIVULGAÇÃO: www.dropbox.com/sh/ xp3bipzyk5023av/AABWQhfqw_PN_ EaFopMqLFwCa?dl=0

Serviço

Nas Férias…

De 1º a 30 de julho de 2017

Todas as unidades do Sesc São Paulo (capital, litoral e interior)

Classificação indicativa: Livre

Programação completa: https://www.sescsp.org.br/

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

