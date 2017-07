Andradina-SP: Tamiko firma parceria com HC de Barretos para prevenção do câncer de colo de útero

Andradina/Secom/Prefeitura

Fotos – crédito: Secom/Prefeitura

Legenda: Tamiko coloca o município no programa de prevenção do câncer de colo de útero desenvolvido pelo Hospital do Câncer de Barretos

A prefeita Tamiko Inoue garantiu a adesão de Andradina a mais um importante serviço voltado para a prevenção da saúde da mulher, nesta sexta-feira (14), na cidade de Barretos.

Tamiko coloca o município no programa de prevenção do câncer de colo de útero desenvolvido pelo Hospital do Câncer. A prefeita foi recebida pelo coordenador do programa, o biomédico Marcelo Almeida, e estava acompanhada do secretário de Saúde e Higiene Pública, Marcelo Gimenez, do coordenador de Saúde, Demilson Cordeiro da Silva, e do Ouvidor Público, Eduardo Hara.

“A saúde é uma das nossas prioridades, especialmente na sua prevenção e humanização”, comenta Tamiko explicando que Andradina terá a meta de realizar 5 mil exames papanicolau anualmente.

Gimenez destaca que Andradina há seis meses vinha participando da fase inicial do projeto que possibilitou uma avaliação positiva por parte do Hospital quanto a capacidade de Andradina em cumprir as exigências do programa.

Ele explica que material coletado para a realização dos exames serão encaminhados ao setor de patologia do HC de Barretos e, caso sejam constatadas pequenas alterações, a paciente será encaminhada direto ao hospital onde passará por consulta médica e tratamento caso seja necessário. “Os resultados saem rápido com o suporte do HC que é referência internacional no tratamento da doença”, comenta Gimenez.

Andradina está agora entre a 106 cidades do país que mantém a parceria com o Hospital. Nesta sexta-feira também participaram as cidades de Nova Independência, Itapura e Murutinga do Sul.

Segundo explica Demilson o próximo passo é Andradina atingir o próximo nível do programa, que envolve uma nova tecnologia, que é um método mais avançado do que o tradicional que permite uma maior precisão no diagnóstico do câncer do colo do útero.

