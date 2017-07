Andradina SP: Cerimônia de Abertura dos Jogos Regionais emociona público

Andradina/Secom/Prefeitura

Em uma noite histórica, o Governo de Andradina realizou a Cerimônia de Abertura dos 61º Jogos Regionais no estádio municipal Evandro Brembati Calvoso. A competição é promovida em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo.

A prefeita Tamiko Inoue declarou aberta as competições que vão até o dia 21 de julho. “Agradeço a todos que contribuirão para este que já está sendo um dos melhores jogos de todos os tempos. Os Jogos de Todos Nós!”, disse a prefeita.

A cerimônia contou com a participação do presidente de honra dos Jogos e ex-prefeito, Jamil Ono, do deputado federal Walter Ihoshi, do deputado estadual Itamar Borges, representando a Câmara Municipal, Raimundo Justino, além dos vereadores Rodarte dos Anjos, Márcio Makoto, Joaquim Justino da Silva (Joaquinzão), Roberto Carlos Rodrigues Nunes (Cal Baiano) e Mário Henrique Cardos.

Pela SELJ, o coordenador de esportes, Flávio Godoy, o diretor técnico da região Araçatuba, Milton Walsinir de Lima, o chefe do comitê dirigente, Cássio Sendão, prefeitos da região, entre outras autoridades.

O vice-prefeito e presidente da Comissão Organizadora, Pedro Bentivoglio, em tom emocionado também destacou o esforço para a realização dos Jogos. “Agradeço a nossa equipe que não mede esforços para atender a todos que vieram para esta maravilhosa competição, e as famílias por darem o apoio necessário”.

O secretário municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Manoel Messias de Almeida, ressaltou que a vinda da competição é uma luta antiga e só aconteceu devido ao desenvolvimento conquistado nos últimos anos. “A cidade foi preparada e depois que o ex-prefeito Jamil recebeu a bandeira para a realização dos Jogos, um força tarefa foi feita para fazer a nossa melhor recepção que é a característica da população andradinense”.

Para abrilhantar o evento houve o desfile das delegações dos 46 municípios participantes e apresentações da banda Facmol, de Pereira Barreto, que levantou o público e foi responsável pela música de entrada da delegação anfitriã, Andradina, que foi ovacionada pelas milhares de pessoas presentes no estádio.

Após o canto do hino nacional e de Andradina foi a vez da chegada daquela que é o símbolo dos jogos: a tocha olímpica. A chama foi levada até a pira pelo atleta andradinense Valdi Teixeira, pelo professor Antonio Roberto Fumagalli, pelo ex-jogador Francisco Chagas Eloi e foi acendida pelo atleta andradinense Willians Fernando Santos.

Outro ponto alto da noite foi apresentação do pequeno Fernandinho, de apenas 3 anos, que tocou o berrante, tradicional som da Terra do Rei do Gado. O juramento do atleta foi feito por Pedro Assuiti Bentivóglio.

Quem também marcou presença foi o “Berrantinho”, mascote dos Jogos, que animou o público com danças e abriu a noite para as apresentações dos produtores culturais do município, de alunos da rede municipal de ensino do Governo de Andradina e da cantora Eliza Nishimura. A noite foi encerrada com uma queima de fogos, levando boa sorte a todos os 5000 atletas. Todo o evento foi acompanhado pelo Corpo de Bombeiros, que tem à frente a capitã Lidiara Beatriz Lenarduzi.

