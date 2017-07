Ginga se aproxima do tetra na Semana de Vela de Ilhabela

Barco líder da classe HPE 25 obteve mais uma vitória em três regatas disputadas nesta sexta-feira (14), penúltimo dia de competição

Disputa de HPE 25 no contravento Thito Strambi / SailStation



Ginga rumo ao título Thito Strambi / SailStation



Dom protesta adversário Thito Strambi / SailStation



Phoenix x Neptunus na HPE 30

Ilhabela (SP) – O veleiro Ginga se destaca entre os favoritos e caminha rumo ao tetracampeonato da classe HPE 25 na Semana de Vela de Ilhabela. Depois de ter vencido três regatas seguidas no dia de ontem, a tripulação do comandante Breno Chvaicer, campeã em 2013/14/16, venceu mais uma nesta sexta-feira (14) e abriu 12 pontos de vantagem. O vento leste entre 10 e 14 nós (18 a 25 km/h) proporcionou três regatas equilibradas no extremo norte de Ilhabela. Os veleiros Fit to Fly e Atrevido venceram as duas outras regatas.

Após ganhar a primeira regata com uma largada mais agressiva, a tripulação do Ginga preferiu não arriscar demais nas outras provas, devido à confortável vantagem na classificação geral. As montagens de boia (contorno) estiveram sempre muito concorridas com a maioria dos barcos embolados e os inevitáveis pedidos de protestos, julgados imediatamente pelos umpires (juízes embarcados que acompanham as manobras da flotilha).

Com a vitória nesta sexta-feira, a primeira na competição, o Fit to Fly, com o timoneiro olímpico Henrique Hadad, subiu da terceira para a segunda colocação. O Atrevido, também vitorioso no dia, avançou à quarta colocação. O barco comandado por Fábio Bocciarelli foi campeão da classe HPE 25 na SVI de 2011, com o bicampeão olímpico Robert Scheidt no leme. Na briga pelo pódio, o Bond Girl é o terceiro colocado.

“Voltamos para a briga pelo pódio. Foi um dia muito bom, fizemos também um segundo e um quinto lugares. Nossa preocupação foi sempre procurar um espaço limpo na linha de largada. Deu tudo certo”, enalteceu o timoneiro Bocciarelli. Mais duas regatas completam o programa da HPE 25 na Semana de Vela de Ilhabela neste sábado, a partir de meio-dia.

Brasil x Argentina na Classe HPE 30 – O dia foi perfeito para a tripulação argentina do Phoenix / Mad Max, que assumiu a liderança após três vitórias em três regatas, com o comando de Julián Somodi. O Phoenix soma 12 pontos perdidos depois de nove regatas, contra 13 pontos do Neptunus de André Mirsky. The Punisher é o terceiro colocado na classificação geral da HPE 30, com 27 pontos.

Classificação da HPE 25 após oito regatas (um descarte)

1 – Ginga (Breno Chvaicer) – 15 pontos perdidos

2 – Fit to Fly (Henrique Hadad) – 27 pp

3 – Bond Girl (Rique Wanderley) – 30 pp

4 – Atrevido (Fábio Bocciarelli) – 33 pp

5 – Conquest (Marco Hidalgo) – 43 pp

