Ministério da Cultura promove, em Joinville (SC), oficina gratuita de inscrição no Prêmio Culturas Populares

Serão agraciados 500 artistas com R$ 10 mil cada. Estão contempladas iniciativas como Cordel, Quadrilha, Maracatu, Bumba-Meu-Boi entre outras. Inscrições vão até dia 28

O Ministério da Cultura (MinC) realiza nesta sexta-feira (14/7), em Joinville (SC), oficina para orientar candidatos a se inscrever no Prêmio Culturas Populares Leandro Gomes de Barros. O encontro terá lugar na Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina – AMUNESC (Rua Max Colin, 1843), das 14h às 18h.

Em sua quinta edição, o Prêmio vai agraciar 500 mestres, mestras, grupos, comunidades e instituições privadas sem fins lucrativos, incluindo o legado de artistas já mortos, com o valor de R$ 10 mil cada. O prazo de inscrição termina no próximo dia 28 de julho.

O coordenador-geral de Mobilização do MinC, Jorge Freire, detalhará os procedimentos de inscrição no Prêmio. A oficina será gratuita e aberta ao público, mas com vagas limitadas. Para participar, é preciso fazer a inscrição no hotsite do Prêmio, na opção Oficinas.

O Prêmio busca fortalecer as expressões culturais populares brasileiras. Exemplos dessas iniciativas são o Cordel, a Quadrilha, o Maracatu, o Jongo, o Cortejo de Afoxé, o Bumba-Meu-Boi e o Boi de Mamão, entre outros. Ficaram de fora Culturas Indígenas, Culturas Ciganas, Hip Hop e Capoeira, por já serem objeto de editais específicos do MinC.

Este é o primeiro edital de cultura popular lançado pelo Ministério da Cultura desde 2012 e o maior em número de premiações. Os candidatos poderão se inscrever on-line ou por via postal.

Entre os critérios avaliados para obter a premiação, estão: contribuição sociocultural que o projeto proporcionou às comunidades; melhoria da qualidade de vida das comunidades a partir de suas práticas culturais; e impacto social e contribuição para a preservação da memória e para a manutenção das atividades dos grupos, entre outros.

Mais informações no hotsite do prêmio: culturaspopulares.cultura.gov.br.

Inscrições e mais informações

Serviço:

Oficina sobre o Prêmio Culturas Populares Leandro Gomes de Barros, em Joinville (SC)

Data: 14 de julho de 2017

Horário: das 14h às 18h

Local: Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina – AMUNESC, na

Rua Max Colin, 1.843.

Inscrições com vagas limitadas

