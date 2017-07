Piloto da Penske vence pela segunda vez em 2017. Tony Kanaan tem prova prejudicada por acidente

Pela segunda vez no ano, Josef Newgarden chegou ao ponto mais alto do pódio na atual temporada da Indy. Desta vez, o triunfo aconteceu em Toronto, após ter largado em sétimo. Ele aproveitou a sequência de bandeiras amarelas, conseguindo a melhor estratégia de pista.

Foi a sexta vitória da Penske do ano, a quinta da carreira de Newgarden. Alexander Rossi e James Hinchcliffe completaram o pódio.

Helio Castroneves largou em terceiro, chegou a liderar no início mas, ao contrário do seu companheiro de equipe, não conseguiu manter o mesmo ritmo coincidindo com as paralisações. No final, o piloto paulista teve que se conformar com a oitava colocação.

Situação pior foi a de Tony Kanaan, que na 23ª volta, quando acabara de sair dos pits, perdeu controle do carro e foi parar na barreira de pneus. O piloto da Chip Ganassi chegou a perder 2 voltas, mas conseguiu recuperar uma e finalizou em 19º.

A próxima etapa da Indy será em Mid-Ohio, no dia 30 de julho.

Resultado