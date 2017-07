Frente fria muda o tempo na região Centro-Oeste nesta semana

Uma grande frente fria avança pelo País neste começo de semana e muda o tempo em muitas áreas do Centro-Oeste já durante a segunda-feira (17). Os ventos frios de sul que acompanham o sistema e estão associados ao ingresso de uma intensa massa de ar polar na retaguarda da frente favorecem ao declínio acentuado de temperatura nos estados de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso.

Foto: Climatempo

A chuva esperada é pouco volumosa, como é típico da estação do ano. Porém o contraste térmico entre o ar frio e o ar quente será bem expressivo, motivando a formação de muita nebulosidade em grande parte da Região. Venta forte e a temperatura cai bruscamente em cidades do centro-sul de MS devem terminar o dia com frio abaixo de 10 graus. Já no DF e no centro-norte de GO o dia ainda deve ser de calor e umidade baixa no período da tarde. A figura em destaque mostra a estimativa de temperatura máxima para o dia.