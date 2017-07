Polícia identifica demais autores do roubo a Casas Bahia em Três Lagoas

Denúncias poderão ser realizadas através dos telefones 67.3929.1173 ou 67.3521.4984

Policiais Civis do Setor de Investigações Gerais –SIG— de Três Lagoas, com apoio da Delegacia de Polícia de Selvíria e Serviço Reservado da Polícia Militar local, conseguiram identificar outras pessoas que participaram do roubo na loja Casas Bahia, ocorrido no dia 11 último.

Com a prisão de WEDIO FRANCISCO MENDES LEITE, bem como com a apreensão do veículo Fiat Doblô, utilizado para a pratica do roubo e para transportar os objetos roubados, os policiais obtiveram informações de que o indivíduo OSMAR RUBIO QUILES, já com passagem pela polícia por roubo, estaria envolvido nesse crime e que um veículo das mesmas características do apreendido, teria ficado na casa de Osmar, num loteamento conhecido por Iate Clube Urubupungá, próximo a Vila dos Operadores, no município de Castilho-SP.

Os policiais civis e militares então diligenciaram até o município de Castilho-SP, na residência de Osmar, sendo que lá chegando este conseguiu fugir do cerco, pois percebeu a chegada da caravana policial, embrenhando-se no matagal e em seguida fugiu pelas margens do rio Paraná, local esse já conhecido do investigado, pois o mesmo é de família de pescadores ali da região.

Foi possível, também, identificar, uma mulher e um dos homens que se encontravam no interior da loja, tratando-se do casal LUANA PLINIO MARCELINO e FERNANDO ALMEIDA, pois os policiais apuraram que, assim como WEDIO, referido casal também ficou hospedado na residência de Osmar, somente saindo dali para praticar o roubo.

Durante as investigações, os policiais constataram que LUANA já foi condenada anteriormente, ou seja, no ano de 2003, pela pratica de roubo a uma outra loja das Casas Bahia, no município de São Paulo.

