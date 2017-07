Cresce o número de homens em busca de tratamentos estéticos

Agora, eles não têm vergonha de se preocupar com a beleza e estética

Hoje, não são mais apenas as mulheres que são cobradas pela sociedade por sua beleza, mas os homens também. A cultura brasileira, assim como o clima, um país tropical com muito calor, estimulam a preocupação masculina em relação a questões estéticas, pois terão o corpo mais a mostra.

Dessa maneira, atualmente, os homens vêm cuidando mais da beleza e, com isso, aumenta também o número de procedimentos e tratamentos estéticos desenvolvidos exclusivamente para eles. Além disso, a busca não é mais apenas para cabelo e rosto, o corpo também já é uma preocupação masculina.

Em função desse crescimento na demanda masculina, o mercado estético vem trabalhando para melhorar os procedimentos voltados para esse público, antes muito voltado para as mulheres. A Dermatofuncional Andressa Moraes ressalta que nos últimos dois anos, a procura de homens por tratamentos estéticos aumentou de 20% a 30%. A procura é relacionada a procedimentos variados: para pele, cabelo e corpo. Ela também destaca que tem clientes homens de todas as idades. Alguns, inclusive, com menos de 20 anos.

Por conta da questão cultural brasileira, costuma-se pensar que os homens têm vergonha de procurar tratamentos estéticos por ser “coisa de mulher”, no entanto, a Dra. Andressa Moraes desmistifica essa questão, afirmando que eles não têm vergonha, mas ao contrário, entendem a necessidade de cuidar da beleza e saúde. Segunda ela, os homens também respondem melhor ao pós-tratamento que as mulheres. “Os homens acabam respondendo bem aos tratamentos, pois quando eles procuram algum procedimento é porque realmente estão interessados. Então, normalmente, eles seguem todas as recomendações. Além disso, eles também tender a ser mais rigorosos”, aponta Andressa.

Tratamentos

Segundo a Dra. Andressa Moraes, entre os tratamentos estéticos mais buscados pelos homens destacam-se questões relacionadas à calvície, gordura localizada, limpeza de pele, clareamentos, rugas, além da depilação no tórax e costas. A procura de procedimentos em relação ao corpo vem crescendo também. Os homens têm maior tendência a ter gordura localizada no abdômen e flancos. A especialista destaca que a criolipólise pode ser muito útil para eles, já que é uma técnica não cirúrgica e não invasiva, que consiste no congelamento de células de gordura através de um aparelho que é colocado sobre a pele e que ajuda a reduzir de 20% a 30% da gordura localizada.