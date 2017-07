Com seis gols em nove jogos, Anderson Lopes destaca momento no Sanfrecce Hiroshima e comemora marca de 150 partidas como profissional

Com 55 vitórias, 43 empates e 51 derrotas, o atacante Anderson Lopes está prestes a completar 150 jogos como atleta profissional. O jogador, que foi criado nas categorias de base do Internacional, tem passagem pelo profissional do Marcílio Dias, Avaí, Atlético Paranaense e, atualmente, defende o Sanfrecce Hiroshima, do Japão.

Aos 23 anos de idade e vivendo sua primeira experiência fora do Brasil, o brasileiro faz um balanço da sua carreira no futebol até aqui. “Não foi nada fácil chegar onde estou agora, saí lá da comunidade do Coque em busca de um sonho e com muita persistência consegui realizar. Hoje me sinto muito feliz e realizado por fazer o que eu amo. Ainda tenho muita coisa para viver no futebol, estou escrevendo a minha história e espero que ainda venham muitas conquistas pela frente”, revelou o atleta, que soma 40 gols como profissional.

Em grande fase no Japão, Anderson Lopes soma seis gols e uma assistência nos últimos nove jogos do Sanfrecce. O atacante vem sendo peça fundamental para a recuperação da equipe na J League, a primeira divisão do campeonato nacional. “Estou aqui para isso, para ajudar a equipe e meus companheiros. O grupo vem trabalhando bastante para melhorar a situação na competição e tenho certeza que vamos conseguir, precisamos de uma boa sequência para aumentar a confiança do time. Os gols estão saindo e espero marcar ainda muito mais para ajudar o clube”, concluiu.

Números de Anderson Lopes

Avaí/SC – 82

Marcílio Dias/SC – 16

Atlético/PR – 19

Sanfrecce Hiroshima – 32

Total: 149 jogos

Foto Anexada: Divulgação/Sanfrecce Hiroshima

Foto Anexada: Divulgação/Sanfrecce Hiroshima



