Modelo de gestão sem hierarquia: novos tempos e novos desafios

Alexandre Prates, coach e especialista em liderança e Gustavo Schifino, palestrante e especialista em comportamento de consumo ministram curso ‘Kill The Boss’ em Porto Alegre

Novos tempos exigem novas posturas e novas soluções para problemas, que, cada vez mais, envolvem criatividade e inovação, além de competências, liderança, comunicação e motivação. O mundo mudou e, com ele, as empresas também. A fim de quebrar paradigmas, desconstruir conceitos e mostrar as novas tendências dos líderes e equipes, o Kill The Boss, curso que ganha sua primeira edição em Porto Alegre, nos dias 25 e 26 de agosto, mostra a nova realidade das empresas e como fica o novo papel do líder.

Novas tecnologias surgem o tempo todo e as mudanças, cada vez mais frequentes, apresentam a nova geração, denominada Nativos Digitais, que, aliados a tecnologia, estão influenciando e transformando o modelo de trabalho instaurado há anos.

Cerca de 75% do consumo, nos próximos quatro anos, será definido pelos digitais. Dessa maneira, as empresas precisam se adaptar e entender que, o sucesso das organizações em um contexto globalizado e intensamente competitivo de negócios – como está ocorrendo nos dias de hoje – é consequência de uma administração mais moderna, eficiente e eficaz.

Kill the Boss apresenta diversos conteúdos ministrados pelo coach e especialista em liderança e desenvolvimento de pessoas, Alexandre Prates e pelo empresário, palestrante e especialista em novo comportamento de consumo, Gustavo Schifino. No dia 25, primeiro dia, eles apresentam o cenário de o porquê o chefe tradicional estar morrendo – quais motivos levaram, nos últimos anos, a mudar esse modelo.

O dia finaliza com a dinâmica “A empresa sob o olhar do nativo digital”, que traz a participação de dois facilitadores digitais: o estudante de engenharia de produção da UFRGS, Lucca Custódio, de 19 anos e a estudante e adviser Jr voluntária Natália Schifino, de 16 anos. Eles apresentam o que um nativo digital pensa e espera de uma empresa.

No dia 26, Alexandre traz técnicas e ferramentas que auxiliam o gestor a transformar os desafios em aliados e, além disso, apresenta um novo modelo com mudanças de comportamento e relacionamento com a equipe. A parte final do curso traz a reflexão das vantagens do líder promover essa mudança e como isso está relacionado diretamente ao rendimento da empresa.

Com 16h de carga presencial e treinamento reconhecido e certificado pelo ICA, o curso é serviço da Insperiência, empresa de educação corporativa que apresenta soluções para empresas como cursos, treinamentos e palestras.

SERVIÇO

Kill the Boss

Vagas: 36

Data: 25 e 26 de agosto de 2017

Local: CC 100 – Rua Cristóvão Colombo, 100, Porto Alegre-RS

Horário: 8h às 18h

Inscrição – http://www.insperiencia.com.br/cursos/kill-the-boss

Sobre a Insperiência

Com o propósito de inspirar pessoas por meio de conhecimento, experiência, humanização, agilidade e customização, a Insperiência chegou ao mercado de educação corporativa há dois anos, com cursos abertos e in company, palestras e treinamentos presenciais e on-line, ministrados por profissionais e especialistas exclusivos como o coach em liderança, Alexandre Prates; o empreendedor e consultor de estratégia digital, Ricardo Cappra; o co-fundador da Azul Linhas Aéreas, Mark Neeleman; o jornalista Felipe Andreoli; a empresária Danieli Scapin e a campeã brasileira de vôlei, Virna Dias.

Atendimento à imprensa

Pipah Comunicação (11) 5082-4512

Fernanda Allegretti – (11) 94118-8484 fernanda.allegretti@pipah.com.br

Cinthia Curado – (11) 98563-4924 cinthia.curado@pipah.com.br

Gabryel Strauch – (11) 97676-6954 gabryel.strauch@pipah.com.br